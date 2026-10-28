W skrócie Emerytowany niemiecki sędzia Rupert Thomas Stork utonął na plaży Porto da Barra w brazylijskim Salwadorze.

Akcja ratunkowa z udziałem służb medycznych, Żandarmerii Wojskowej i śmigłowca trwała blisko godzinę, jednak życia 66-latka nie udało się uratować.

Okoliczności śmierci niemieckiego turysty wyjaśni specjalna jednostka policji ds. ochrony turystów oraz sekcja zwłok przeprowadzona w Instytucie Medycyny Sądowej.

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Informację o śmierci 66-latka brazylijska gazeta "Correio" podała 19 października, wskazując, że mężczyzna utonął na plaży Porto da Barra w brazylijskim Salvadozer. Zdaniem "Bilda" w wodzie unosiło się jego bezwładne ciało, co wywołało panikę wśród setek plażowiczów. Na miejscu było słychać krzyki.

Na plażę wezwani zostali ratownicy, którym udało się wyciągnąć mężczyznę na brzeg. Przez blisko godzinę trwała walka o jego życie. Zaangażowane w nią były ekipy ratunkowe, a także funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej. Do akcji wysłano również śmigłowiec.

Pomimo "długotrwałych" i "wielokrotnych" prób reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności jego śmierci ma zbadać specjalna jednostka policji ds. ochrony turystów. Obecnie pozostają one niejasne.

Brazylia. Tragedia na plaży. Nie żyje emerytowany sędzia z Niemiec

Według "Badische Zeitung" zmarły turysta to Rupert Thomas Stork - emerytowany sędzia sądu rejonowego w Bad Säckingen w Badenii-Wirtembergii. W swojej karierze zajmował się przede wszystkim sprawami karnymi, a jednym z obszarów jego zainteresowań było też prawo rodzinne. W 2023 roku przeszedł na emeryturę.

Stork miał powiązania rodzinne z Brazylią. Pochodziła stamtąd jego żona. Nie wiadomo, czy tym razem przebywał w Salvadorze w towarzystwie innych osób. Nie podano także innych szczegółów dotyczących jego wyjazdu.

Ciało mężczyzny zostało przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej w Salwadorze w celu przeprowadzenia sekcji zwłok, która pomoże wyjaśnić szczegółową przyczynę jego śmierci.

Źródła: "Bild", "Badische Zeitung", "Correio"



