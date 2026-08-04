W skrócie Trzynastoletni chłopiec zmarł w Tajlandii po poparzeniu kostkomeduzą podczas kąpieli w morzu, a trzy kolejne osoby także doznały obrażeń.

Do zdarzenia doszło 1 sierpnia na plaży Ban Fai Tha w prowincji Nakhon Si Thammarat podczas imprezy charytatywnej.

Tajskie władze ostrzegły turystów przed kąpielą w Zatoce Tajlandzkiej oraz wprowadziły dodatkowe środki bezpieczeństwa w związku z nietypowym pojawieniem się kostkomeduz.

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Do tragicznego incydentu doszło 1 sierpnia podczas imprezy charytatywnej na plaży Ban Fai Tha w prowincji Nakhon Si Thammarat, ok. 800 km na południe od stolicy kraju, Bangkoku. W trakcie wydarzenia 13-letni chłopiec i około 20 jego kolegów weszło do morza, by popływać.

Dzieci pozostawały blisko brzegu, gdy jeden z chłopców został zaatakowany przez kostkomeduzy, które poparzyły go w klatkę piersiową, szyję i ramiona. Na ratunek poszkodowanemu ruszyli dwaj koledzy oraz mężczyzna, który przebywał na plaży. Oni również zostali poparzeni.

Obecni na miejscu ratownicy medyczni natychmiast udzielili pomocy poszkodowanym, a chłopiec, który doznał najpoważniejszych poparzeń został przewieziony do pobliskiego szpitala. Lekarzom nie udało się jednak uratować jego życia. Trzy pozostałe osoby przeżyły atak kostkomeduz.

Tajlandia. Atak niebezpiecznych meduz. Nietypowe zjawisko o tej porze roku

Atak kostkomeduz nie jest niczym niezwykłym w Tajlandii. W ostatnich latach kilkukrotnie dochodziło do podobnych incydentów. W 2014 roku poszkodowany został chłopiec z Francji, w 2015 roku po ataku zmarła turystka z Niemiec, natomiast w 2021 roku dziecko z Izraela.

Miejscowe władze zauważają jednak, że obecność kostkomeduz jest nietypowa o tej porze roku. Zazwyczaj bowiem pojawiają się one w wodach u wybrzeży Tajlandii dopiero w listopadzie.

W związku z tym zaapelowano do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas kąpieli w morzu i niewchodzenie do wody, gdy widoczne są w niej meduzy. Zwiększono również środki bezpieczeństwa wzdłuż wybrzeża.

Czym są kostkomeduzy? Od ich jadu serce może stanąć w kilka minut

Kostkomeduzy, zwane również osami morskimi, to jedne z najgroźniejszych zwierząt morskich. Występują one głównie w ciepłych wodach północnej Australii oraz Azji Południowo-Wschodniej.

Ich jad powoduje silny ból i może w kilka minut doprowadzić do zatrzymania akcji serca. W razie poparzenia należy natychmiast przemywać ranę octem przez co najmniej 30 sekund. Pod żadnym pozorem nie powinno się natomiast polewać rany wodą ani alkoholem.



