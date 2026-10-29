Tragedia w tureckiej Kapadocji. Skały runęły na ludzi

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku zawalenia się formacji skalnej w kompleksie Muzeum Plenerowego w Göreme w tureckiej Kapadocji. Na miejscu zdarzenia trwa akcja ratowniczo-poszukiwawcza. Niewykluczone, że liczba ofiar wzrośnie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Muzeum Plenerowe Göreme w Kapadocji
Muzeum Plenerowe Göreme w KapadocjiX/@doganburak29/Brocken Inaglory Wikimedia Commons

W skrócie

  • W wyniku zawalenia się formacji skalnej w tureckiej Kapadocji zginęły co najmniej dwie osoby, a trzy inne zostały przewiezione do szpitala z obrażeniami.
  • Gubernator prowincji Nevşehir, Hüseyin Kök, wskazał, że przyczyną osuwiska były ulewne opady deszczu, które doprowadziły do destabilizacji tzw. kominów wróżek.
  • Turecki minister sprawiedliwości Akın Gürlek poinformował o wszczęciu oficjalnego dochodzenia, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło tuż przy wejściu do popularnego wśród turystów kompleksu. Zawaleniu uległ jeden z tzw. kominów wróżek - zjawiskowo ukształtowanych kolumn skalnych charakterystycznych dla regionu Kapadocji.

Tureckie media podają, że w wyniku zdarzenia zginęły co najmniej dwie osoby. Według serwisu Notbir, trzy inne miały trafić do szpitali. Niektóre media podają, że poszkodowanych było pięć osób. Nie ujawniono dotąd narodowości żadnej z nich.

Tragedia w Turcji. Co najmniej dwie osoby zginęły w Kapadocji

Po zgłoszeniu incydentu na miejsce wysłano policję, pogotowie ratunkowe, przedstawicieli rządowej agencji ds. zarządzania katastrofami i sytuacjami kryzysowymi oraz zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Zjawił się również gubernator prowincji Nevşehir, Hüseyin Kök.

W wydanym oświadczeniu przekazał, że osuwisko było wynikiem nadmiernych opadów deszczu. - Na ten moment dotarliśmy do ciał dwóch osób - przekazał.

Na miejscu zdarzenia wciąż trwają prace ekspedycji, której celem jest odnalezienie innych potencjalnych ofiar lub rannych.

Zobacz również:

Morze Czarne. Turcja ostrzegła Rosję i Ukrainę przed atakami na statki
Wojna w Ukrainie

Turcja wydała surowe ostrzeżenie. Ankara grozi Rosji i Ukrainie

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Wstępne przyczyny zdarzenia nakreślone przez Köka potwierdził inżynier geologiczny, dr Ramazan Demirtas. Cytowany przez Sözcü naukowiec ocenił, że woda wdzierająca się do szczelin w skałach i zmiany temperatury mogą powodować przesuwanie się kamiennych bloków.

Turecki minister sprawiedliwości Akın Gürlek poinformował, że wszczęto dochodzenie mające wyjaśnić konkretne okoliczności tragedii. - Życzę miłosierdzia od Wszechmogącego Allaha tym, którzy stracili życie - przekazał.

Dramatyczne sceny w odwiedzanym przez turystów kompleksie. Czym są "kominy wróżek"?

Muzeum Plenerowe w Göreme to kompleks wykutych w tufie wulkanicznym średniowiecznych kaplic i refektarzy. Turystów przyciągają m.in. zjawiskowe bizantyjskie freski pochodzące z X-XIII w.

Termin "kominy wróżek" używany na określenie formacji skalnych w Nevşehir jest nawiązaniem do ich niezwykle efektownych, przypominających bajkową scenerię kształtów.

Zespół obiektów jest częścią Parku Narodowego Göreme. W 1985 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Źródło: Notbir, Sözcü, TRT Haber

Zobacz również:

W Turcji zatrzymano członków gangu łączonego z podpaleniem Starlinka w Polsce
Świat

Obława w Turcji. Gang łączony z podpaleniem stacji Starlink w Polsce

Agata Sucharska
Agata Sucharska


"Polityczny WF": Parzący ziemniak. Opozycja niekoniecznie chce rządzić od 2027INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze