W skrócie W wyniku zawalenia się formacji skalnej w tureckiej Kapadocji zginęły co najmniej dwie osoby, a trzy inne zostały przewiezione do szpitala z obrażeniami.

Gubernator prowincji Nevşehir, Hüseyin Kök, wskazał, że przyczyną osuwiska były ulewne opady deszczu, które doprowadziły do destabilizacji tzw. kominów wróżek.

Turecki minister sprawiedliwości Akın Gürlek poinformował o wszczęciu oficjalnego dochodzenia, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii.

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Do zdarzenia doszło tuż przy wejściu do popularnego wśród turystów kompleksu. Zawaleniu uległ jeden z tzw. kominów wróżek - zjawiskowo ukształtowanych kolumn skalnych charakterystycznych dla regionu Kapadocji.

Tureckie media podają, że w wyniku zdarzenia zginęły co najmniej dwie osoby. Według serwisu Notbir, trzy inne miały trafić do szpitali. Niektóre media podają, że poszkodowanych było pięć osób. Nie ujawniono dotąd narodowości żadnej z nich.

Tragedia w Turcji. Co najmniej dwie osoby zginęły w Kapadocji

Po zgłoszeniu incydentu na miejsce wysłano policję, pogotowie ratunkowe, przedstawicieli rządowej agencji ds. zarządzania katastrofami i sytuacjami kryzysowymi oraz zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Zjawił się również gubernator prowincji Nevşehir, Hüseyin Kök.

W wydanym oświadczeniu przekazał, że osuwisko było wynikiem nadmiernych opadów deszczu. - Na ten moment dotarliśmy do ciał dwóch osób - przekazał.

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Na miejscu zdarzenia wciąż trwają prace ekspedycji, której celem jest odnalezienie innych potencjalnych ofiar lub rannych.

Wstępne przyczyny zdarzenia nakreślone przez Köka potwierdził inżynier geologiczny, dr Ramazan Demirtas. Cytowany przez Sözcü naukowiec ocenił, że woda wdzierająca się do szczelin w skałach i zmiany temperatury mogą powodować przesuwanie się kamiennych bloków.

Turecki minister sprawiedliwości Akın Gürlek poinformował, że wszczęto dochodzenie mające wyjaśnić konkretne okoliczności tragedii. - Życzę miłosierdzia od Wszechmogącego Allaha tym, którzy stracili życie - przekazał.

Dramatyczne sceny w odwiedzanym przez turystów kompleksie. Czym są "kominy wróżek"?

Muzeum Plenerowe w Göreme to kompleks wykutych w tufie wulkanicznym średniowiecznych kaplic i refektarzy. Turystów przyciągają m.in. zjawiskowe bizantyjskie freski pochodzące z X-XIII w.

Termin "kominy wróżek" używany na określenie formacji skalnych w Nevşehir jest nawiązaniem do ich niezwykle efektownych, przypominających bajkową scenerię kształtów.

Zespół obiektów jest częścią Parku Narodowego Göreme. W 1985 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Źródło: Notbir, Sözcü, TRT Haber



