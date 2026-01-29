W skrócie Śledztwo obejmuje właścicieli lokalu oraz obecnego i byłego urzędnika gminy Crans-Montana.

Przyczyną pożaru było zapalenie się łatwopalnej pianki dźwiękochłonnej od zimnych ogni przymocowanych do butelek szampana.

W pożarze zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych, w tym dwie osoby z polskim obywatelstwem.

Śledztwo prowadzone jest również przeciwko właścicielom lokalu, obywatelom Francji. Organy ścigania zarzucają Jacques'owi i Jessice Morettim nieumyślne spowodowanie śmierci i obrażeń oraz wywołanie pożaru.

Do listy osób objętych śledztwem dołączyli obecny i były urzędnik gminy Crans-Montana, odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa.

Wcześniej władze alpejskiej miejscowości przyznały, że od 2020 r. w barze nie przeprowadzono żadnej kontroli przeciwpożarowej.

Tragedia w szwajcarskim kurorcie. Włosi domagają się wspólnego zespołu dochodzeniowego

Bezpośrednią przyczyną tragicznego w skutkach pożaru było zapalenie się łatwopalnej pianki dźwiękochłonnej, zainstalowanej na suficie, od zimnych ogni przyczepionych do butelek szampana.

Włochy, których sześciu młodych obywateli zginęło w pożarze, zażądały powołania wspólnego zespołu dochodzeniowego. Rząd Giorgii Meloni postanowił, że dopóki taki zespół nie powstanie, ambasador Włoch w Szwajcarii pozostanie w kraju. Wcześniej dyplomata został wezwany na konsultacje do Rzymu.

- Nie ma żadnego incydentu dyplomatycznego w relacjach ze Szwajcarią. Domagamy się tylko sprawiedliwości - oświadczył szef włoskiego MSZ, wicepremier Antoni Tajani.

Szwajcaria. Tragedia podczas zabawy sylwestrowej. Wiele ofiar pożaru

Do tragicznego pożaru w barze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana doszło podczas zabawy sylwestrowej.

Według śledczych powodem tragedii były zimne ognie, które zostały przymocowane do butelek szampana. Od nich zapalić się miał sufit w lokalu.

W wyniku pożaru zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych. Wśród hospitalizowanych były także dwie osoby z polskim obywatelstwem.

