Tragedia w Szwajcarii. W eksplozji zginęło dwóch pracowników elektrowni

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Dwie osoby zginęły po wybuchu w elektrowni wodnej w Szwajcarii - przekazały lokalne władze. Do zdarzenia doszło w środę rano w miejscowości Piotta. Do poszkodowanych wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Nie sprecyzowano, czy ktoś nadal znajduje się pod gruzami. Przyczyna wybuchu jest nieznana.

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Karetka pogotowia w Szwajcarii.
Eksplozja w szwajcarskiej elektrowni wodnej, dwie osoby nie żyją; zdj. ilustracyjneFABRICE COFFRINIAFP

W skrócie

  • W środę rano w miejscowości Piotta doszło do wybuchu w elektrowni wodnej, w wyniku którego zginęły dwie osoby.
  • Eksplozja spowodowała znaczne zniszczenia obiektu, a przyczyna zdarzenia nie została dotąd ustalona.
  • Na miejscu działały służby ratunkowe, a właściciele elektrowni są w kontakcie z odpowiednimi służbami w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii.
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Do wybuchu doszło około godz. 9.30 w elektrowni wodnej Ritom, znajdującej się w miejscowości Piotta. Policja z kantonu Ticino potwierdziła, że w wyniku eksplozji zginęły dwie osoby.

Ofiarami są 55-letni Szwajcar oraz drugi mężczyzna, którego tożsamość jest nadal ustalana. Portal RSI poinformował, że pod gruzami uwięzionych było kilka osób.

Eksplozja doprowadziła do znacznych uszkodzeń w kompleksie. Nie jest jednak jasne, czy do wybuchu doszło w działającym obiekcie, czy w nowym budynku powstającym w pobliżu.

Przyczyna wybuchu jest nieznana. Dokładne okoliczności zdarzenia są ustalane.

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W działaniach ratunkowych uczestniczyli strażacy, ratownicy oraz śmigłowiec szwajcarskiego lotniczego pogotowia ratunkowego. Teren został zabezpieczony przez policję.

Właściciele elektrowni - firmy SBB i AET - składają "głębokie kondolencje rodzinom ofiar". W komunikacie podkreślono, że przedsiębiorstwa są w ścisłym kontakcie z właściwymi służbami, które wyjaśnią dokładny przebieg tragedii.

Elektrownię, w której doszło do wypadku, zbudowano w 1917 roku. Obecnie przechodzi ona renowację, a jej zakończenie zaplanowano na 2027 rok. Budynek niedawno wyposażono w nowy sprzęt elektryczny.

Źródło: Reuters, RSI

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