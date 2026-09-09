W skrócie W środę rano w miejscowości Piotta doszło do wybuchu w elektrowni wodnej, w wyniku którego zginęły dwie osoby.

Eksplozja spowodowała znaczne zniszczenia obiektu, a przyczyna zdarzenia nie została dotąd ustalona.

Na miejscu działały służby ratunkowe, a właściciele elektrowni są w kontakcie z odpowiednimi służbami w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do wybuchu doszło około godz. 9.30 w elektrowni wodnej Ritom, znajdującej się w miejscowości Piotta. Policja z kantonu Ticino potwierdziła, że w wyniku eksplozji zginęły dwie osoby.

Ofiarami są 55-letni Szwajcar oraz drugi mężczyzna, którego tożsamość jest nadal ustalana. Portal RSI poinformował, że pod gruzami uwięzionych było kilka osób.

Eksplozja doprowadziła do znacznych uszkodzeń w kompleksie. Nie jest jednak jasne, czy do wybuchu doszło w działającym obiekcie, czy w nowym budynku powstającym w pobliżu.

Przyczyna wybuchu jest nieznana. Dokładne okoliczności zdarzenia są ustalane.

Szwajcaria. Wybuch w elektrowni. Nie żyją dwie osoby

W działaniach ratunkowych uczestniczyli strażacy, ratownicy oraz śmigłowiec szwajcarskiego lotniczego pogotowia ratunkowego. Teren został zabezpieczony przez policję.

Właściciele elektrowni - firmy SBB i AET - składają "głębokie kondolencje rodzinom ofiar". W komunikacie podkreślono, że przedsiębiorstwa są w ścisłym kontakcie z właściwymi służbami, które wyjaśnią dokładny przebieg tragedii.

Elektrownię, w której doszło do wypadku, zbudowano w 1917 roku. Obecnie przechodzi ona renowację, a jej zakończenie zaplanowano na 2027 rok. Budynek niedawno wyposażono w nowy sprzęt elektryczny.

Źródło: Reuters, RSI



