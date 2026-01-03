Tragedia w Szwajcarii. Media o fatalnej decyzji klubu sprzed 10 lat

Pożar w klubie Le Constellation został wywołany przez iskry z zimnych ogni, które zetknęły się z piankowym materiałem izolacyjnym sufitu, ale nie było to jedyne uchybienie właścicieli w zakresie bezpieczeństwa. Jak ustalił szwajcarski dziennik "Blick", 10 lat temu lokal przeszedł renowację, podczas której podjęto fatalną decyzję o znacznym zwężeniu schodów prowadzących na dolny poziom klubu. W tragedii zginęło około 40 osób, a 119 kolejnych zostało rannych.

W tragicznym pożarze w Crans-Montanie zginęło 40 osób
W tragicznym pożarze w Crans-Montanie zginęło 40 osóbEPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTTPAP

Jako bezpośrednią przyczynę pożaru wskazuje się iskry z zimnych ogni przyczepionych do butelek szampana.

Doszło do rozgorzenia, czyli momentu, w którym w bardzo krótkim czasie płomienie obejmują wszystkie palne elementy w całym pomieszczeniu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych etapów rozwoju pożaru.

Według ustaleń szwajcarskiego dziennika, podczas renowacji przeprowadzonej 10 lat temu w klubie Le Constellation znacznie zwężono schody prowadzące z dolnego poziomu klubu na poziom główny, co wyraźnie widać na zamieszczonych fotografiach.

W trakcie robót na suficie lokalu zainstalowano piankowy materiał izolacyjny, co także udokumentowano na zdjęciach. Nisko zawieszony sufit szybko zajął się ogniem.

    Tragedia w Szwajcarii. W pożarze klubu zginęło 40 osób, 119 zostało rannych

    Wśród ofiar i rannych są m.in. Włosi. W operację niesienia pomocy poparzonym zaangażowana jest służba zdrowia w Mediolanie. Do tamtejszych szpitali przewieziono już siedmiu ciężko rannych.

    Szef wydziału do spraw polityki społecznej w regionie Lombardia Guido Bertolaso powiedział: - Dziś niedopuszczalne jest już więcej to, co było dawniej, gdy urządzano zabawy w ciasnych pomieszczeniach i nie znano zasad bezpieczeństwa. Obecnie jest to już nie do przyjęcia. W jednej chwili cały sufit stanął w płomieniach.

    - Młodzież nie powinna tam w ogóle być. Straciliśmy 40 młodych ludzi w Crans-Montanie, to wywołuje moją wściekłość - stwierdził Bertolaso, który był wcześniej szefem włoskiej Obrony Cywilnej.

    W pożarze zginęło około 40 osób. 119 zostało rannych, w tym jeden Polak. Obrażenia odnieśli także Szwajcarzy, Włosi, Francuzi oraz obywatele Serbii, Bośni i Hercegowiny, Belgii, Luksemburga i Portugalii. Narodowości 14 rannych osób dotąd nie ustalono.

