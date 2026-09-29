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Jak podaje słowacki serwis aktuality.sk, poranne zajęcia w szkole podstawowej we wsi Staszków zostały przerwane z powodu ataku jednego z uczniów, który dźgnął ostrym przedmiotem swoich kolegów i nauczycieli.

Według wstępnych ustaleń sprawca uczęszcza do ósmej klasy i jest wychowywany przez babcię. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby - potwierdziła tuż po zdarzeniu Daniela Kocková, rzeczniczka Okręgowej Komendy Policji w Żylinie. Jeden z nauczycieli i podopieczny placówki trafili do szpitala w stanie krytycznym.

- Ratownicy lotnictwa przetransportowali dziecko w stanie krytycznym do szpitala w Martinie. Po udzieleniu wstępnej pomocy medycznej, 44-letnia pacjentka z raną kłutą klatki piersiowej została przetransportowana lotniczo do szpitala w Żylinie. Niestety, 61-letnia kobieta doznała obrażeń uniemożliwiających jej przeżycie" - powiedziała Petra Klimešová, rzeczniczka Centrum Operacyjnego Ratownictwa Medycznego.

Atak w słowackiej szkole. Reagują prezydent i premier

Do ataku w Staszkowie odniósł się prezydent Słowacji Peter Pellegrini. - Jestem niezmiernie zasmucony tragicznym wydarzeniem w szkole podstawowej w Staszowie. Moje myśli są z rodziną i bliskimi tragicznie zmarłej nauczycielki - powiedział.

Sprawę skomentował również premier Robert Fico. "Osobiście jestem niezmiernie zasmucony, składam szczere kondolencje ocalałym i życzę rannym szybkiego powrotu do zdrowia oraz dużo sił. Właściwi ministrowie są już w drodze na miejsce zdarzenia. Będziemy nadal uważnie monitorować sytuację i jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy" - napisał w mediach społecznościowych.

Wspomniani przez Fico urzędnicy, którzy zmierzają na miejsce, to szef resortu spraw wewnętrznych Matúš Šutaj Eštok, minister edukacji Tomáš Drucker i minister zdrowia Kamil Šaško.

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Komentując wydarzenia w Staszkowie prokurator generalny Maroš Žilinka zwrócił uwagę na rosnący poziom agresji w społeczeństwie. Ocenił, że atak w Staszkowie jest poważnym sygnałem ostrzegawczym przed eskalacją napięć w relacjach międzyludzkich. Prokurator wezwał społeczeństwo do aktywnego sprzeciwu wobec przejawów nienawiści i przemocy.

Minister edukacji Tomáš Drucker zapewnił, że jego resort zapewnia szkole wszelką niezbędną pomoc i wsparcie psychologiczne. Zaapelował również do opinii publicznej i mediów o poszanowanie prywatności rodzin ofiar i nieujawnianie niepotwierdzonych informacji.

Policja przekazała, że prowadzi dochodzenie w sprawie tragedii w Staszkowie pod kątem podejrzenia popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy. "Sytuacja znajduje się pod kontrolą i nikt nie jest obecnie narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo" - poinformowali funkcjonariusze w mediach społecznościowych.