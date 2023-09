Tragedia w spokojnym miasteczku. 47-letnia Polka zamordowana przez męża

Choć ratownicy medyczni rzucili się do pomocy, to życia 47-letniej Polki nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon w wyniku poważnych obrażeń .

Trzy tygodnie wcześniej rozstała się z mężem

Według doniesień niemieckich dziennikarzy to tragedii doszło w godzinach popołudniowych. Renata S. wróciła do mieszkania, by zabrać swoje rzeczy osobiste. Trzy tygodnie wcześniej rozstała się z mężem - również Polakiem - i postanowiła się wyprowadzić.