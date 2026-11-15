W skrócie W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego 25-letni polski turysta spadł z wysokości około 100 metrów podczas wspinaczki na szlaku.

Mimo pomocy udzielonej przez świadków oraz interwencji ratowników HZS i lekarza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, życia polskiego turysty nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło na Batyżowieckiej Próbie, która jest sześciometrowym progiem skalnym, obecnie niebędącym szlakiem znakowanym, wykorzystywanym głównie przez wspinaczy.

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W niedzielę doszło do kolejnej tragedii w górach. Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS) otrzymało wezwanie do pomocy 25-letniemu turyście z Polski.

Mężczyzna znajdował się na szlaku Próba, podczas wspinaczki spadł z wysokości ok. 100 metrów.

Słowacja. Tragiczne zdarzenie w Tatrach Wysokich

Na miejsce zdarzenia dotarł oddział HZS, który zastał osoby postronne, udzielające pomocy poszkodowanemu. Podejmowały podstawowe czynności resuscytacyjne, po czym działania przejęli ratownicy.

Ci kontynuowali zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, aż do przybycia lekarza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (VZZS).

W drodze na miejsce zespół VZZS z Popradu zabrał w miejscowości Stary Smokowiec dwóch ratowników górskich. Po dotarciu na miejsce zdarzenia lekarz przejął działania ratunkowe przy wsparciu ratowników górskich.

Polak zmarł w słowackich górach

Mimo wysiłków lekarza i ratowników nie udało się pomóc polskiemu turyście. Podjęte działania nie spowodowały przywrócenia funkcji życiowych i stwierdzono zgon. W komunikacie na oficjalnej stronie internetowej HZS przekazało kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.

Batyżowiecka próba, na której doszło do zdarzenia, jest sześciometrowym progiem skalnym w słowackich Tatrach Wysokich. Jego punkt kulminacyjny znajduje się na wysokości ok. 2250 m n.p.m. Ścieżka, prowadząca przez próg na wierzchołek masywu Grelacha, obecnie nie jest znakowana. Wspinacze najczęściej używają jej do schodzenia.



