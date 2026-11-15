Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje Polak, spadł z około 100 metrów

Michał Szpojankowski

Michał Szpojankowski

Polski turysta spadł z wysokości około 100 metrów w słowackich Tatrach Wysokich. O zdarzeniu poinformowało słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe. W akcji brało udział Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo udzielonej pomocy, mężczyzny nie udało się uratować.

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Strome skały w słowackich Tatrach Wysokich odbijające się w górskim jeziorze
Polak spadł z ok. 100 metrów w słowackich Tatrach WysokichRafik k / CC BY-SA 4.0Wikimedia Commons

W skrócie

  • W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego 25-letni polski turysta spadł z wysokości około 100 metrów podczas wspinaczki na szlaku.
  • Mimo pomocy udzielonej przez świadków oraz interwencji ratowników HZS i lekarza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, życia polskiego turysty nie udało się uratować.
  • Do zdarzenia doszło na Batyżowieckiej Próbie, która jest sześciometrowym progiem skalnym, obecnie niebędącym szlakiem znakowanym, wykorzystywanym głównie przez wspinaczy.
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W niedzielę doszło do kolejnej tragedii w górach. Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS) otrzymało wezwanie do pomocy 25-letniemu turyście z Polski.

Mężczyzna znajdował się na szlaku Próba, podczas wspinaczki spadł z wysokości ok. 100 metrów.

Słowacja. Tragiczne zdarzenie w Tatrach Wysokich

Na miejsce zdarzenia dotarł oddział HZS, który zastał osoby postronne, udzielające pomocy poszkodowanemu. Podejmowały podstawowe czynności resuscytacyjne, po czym działania przejęli ratownicy.

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Ci kontynuowali zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, aż do przybycia lekarza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (VZZS).

W drodze na miejsce zespół VZZS z Popradu zabrał w miejscowości Stary Smokowiec dwóch ratowników górskich. Po dotarciu na miejsce zdarzenia lekarz przejął działania ratunkowe przy wsparciu ratowników górskich.

Polak zmarł w słowackich górach

Mimo wysiłków lekarza i ratowników nie udało się pomóc polskiemu turyście. Podjęte działania nie spowodowały przywrócenia funkcji życiowych i stwierdzono zgon. W komunikacie na oficjalnej stronie internetowej HZS przekazało kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.

Batyżowiecka próba, na której doszło do zdarzenia, jest sześciometrowym progiem skalnym w słowackich Tatrach Wysokich. Jego punkt kulminacyjny znajduje się na wysokości ok. 2250 m n.p.m. Ścieżka, prowadząca przez próg na wierzchołek masywu Grelacha, obecnie nie jest znakowana. Wspinacze najczęściej używają jej do schodzenia.

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