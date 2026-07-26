Tragedia w słowackich Tatrach. Młody Polak spadł z wysokości 150 metrów

Dawid Zdrojewski

Oprac.: Dawid Zdrojewski

21-letni Polak zginął w sobotę w Tatrach Wysokich na Słowacji - poinformowało słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS) na stronie internetowej. Wyjaśniono, że przyczyną zgonu był upadek z wysokości 150 metrów.

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Słowacja, Tatry, szczyt Wysoka
Tragedia na Słowacji. Nie żyje 21-letni PolakAlbin MarciniakEast News

Słowackie górskie pogotowie ratunkowe (horská záchranná služba) przekazało, że dwaj polscy taternicy planowali wejść na szczyt Wysokiej.

W górach było jednak ślisko - Polacy zmienili plany i zawrócili przy charakterystycznym fragmencie grani - Kogutku. Jeden z Polaków poślizgnął się i runął z wysokości 150 metrów.

Słowacja. Tragedia w Tatrach, nie żyje Polak

Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec ratownictwa medycznego z Popradu, który zabrał na pokład ratowników HZS. 21-latek zginął na miejscu; jego ciało przetransportowano do Starego Smokowca.

Druga osoba nie odniosła żadnych obrażeń. W towarzystwie pracownika Chaty pod Rysami doszła na lądowisko dla helikopterów przy schronisku, skąd razem z ratownikiem HZS została przewieziona, również do Starego Smokowca.

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Słowacja. Wypadki z udziałem polskich turystów

To kolejna w ostatnim czasie tragedia z udziałem osoby podróżującej z Polski w Tatrach Wysokich. 13 lipca HZS poinformowało o śmierci polskiego turysty po upadku z Czarnego Szczytu. 40-latek zginął po upadku z wysokości 200 metrów.

Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie, poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa. Podczas wspinaczki w rejonie Czarnego Szczytu, który ma wysokość 2434 metrów, jeden z turystów spadł z wysokości 200 metrów do Doliny Dzikiej, która także bywa nazywana Wielką Zamarzłą Doliną.

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