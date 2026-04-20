Tragedia w Salzburgu. Trolejbus z impetem wjechał w supermarket
W Salzburgu jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych w wypadku trolejbusu, który wypadł z drogi i uderzył w supermarket. Stan dwóch poszkodowanych jest poważny. Według nieoficjalnych informacji kierowca doznał udaru podczas prowadzenia pojazdu. Eksperci ocenią, czy uszkodzony budynek może się zawalić.
- W Salzburgu trolejbus wypadł z drogi i uderzył w budynek supermarketu, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych.
- Według nieoficjalnych informacji kierowca trolejbusu przeszedł udar mózgu, co mogło być przyczyną wypadku.
- Służby sprawdzają, czy zniszczenia budynku supermarketu nie grożą jego zawaleniem.
Do wypadku doszło w poniedziałek około południa. Trolejbus opuścił drogę, zerwał się z sieci trakcyjnej i uderzył w supermarket.
"Połowa pojazdu utknęła w sklepie. Linie energetyczne są odłączane, aby wyciągnąć pojazd. Policja odgrodziła teren wokół budynku, aby uniemożliwić przechodniom dostęp" - podała agencja AFP.
Salzburg. Wypadek trolejbusu, jedna osoba nie żyje
Mimo podjętej przez ratowników resuscytacji jedna osoba zmarła w wyniku zdarzenia. Jak dodała rzeczniczka austriackiego Czerwonego Krzyża, siedem kolejnych osób - w tym prowadzący trolejbus - zostało rannych. Stan dwóch poszkodowanych jest poważny i zostali oni przewiezieni do szpitala.
Komunikat opublikowała spółka Salzburg Linien, operator linii trolejbusowych. "Z głębokim smutkiem reagujemy na tragiczny wypadek. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie ofiary. Łączymy się w bólu z rannymi i osobami poszkodowanymi, życząc im szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy.
Prawdopodobną przyczyną wypadku był stan zdrowia kierowcy trolejbusu. W szpitalu przeszedł on operację. Według nieoficjalnych informacji przeszedł udar mózgu - podał portal Salzburg24.
Groźny wypadek w Austrii. Czy uszkodzony budynek się zawali
Zniszczenia budynku, w który wjechał trolejbus, są na tyle duże, że zachodzi obawa o to, czy się nie zawali. Służby prowadzą jego oględziny.
"Czekamy na przybycie inżyniera konstrukcji, a następnie będziemy kontynuować dalsze działania operacyjne" - przekazał Florian Schubert, zastępca komendanta zawodowej straży pożarnej.
Źródło: AFP, Salzburg24