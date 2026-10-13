W skrócie Mężczyzna poniósł śmierć po wypadnięciu z rollercoastera w parku rozrywki w pobliżu Atlanty, a kilka innych osób zostało rannych.

Policja hrabstwa Cobb potwierdziła obrażenia u kilku osób, nie podając szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia.

Kilka miesięcy wcześniej 28-latka zginęła w Kolumbii. Spadła z ekstremalnej zjeżdżalni, która nie spełniała wymaganych norm.

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Mężczyzna zginął w parku rozrywki Six Flags Over Georgia. Świadkowie, z którymi rozmawiała stacja WXIA, twierdzą, że widzieli, jak mężczyzna wypadł z kolejki górskiej.

Jak poinformowała policja hrabstwa Cobb, kilka innych osób odniosło obrażenia. Nie sprecyzowano jednak, w jaki sposób doszło do tragedii.

USA. Śmierć mężczyzny w parku rozrywki

Według miejscowych mediów mężczyzna wypadł z wagonika kolejki górskiej i, spadając, uderzył o jej konstrukcję. Mężczyzna zginął, gdy wypadł z rollercoastera - podała stacja CNN, powołując się na świadków.

"Jest nam bardzo przykro z powodu zdarzenia z udziałem naszego gościa, do którego doszło dziś w naszym parku. Nasze myśli i kondolencje kierujemy do rodziny, przyjaciół i bliskich tej osoby" - napisali przedstawiciele parku.

Na nagraniach z powietrza publikowanych w mediach społecznościowych widać, jak pozostali pasażerowie są ewakuowani z kolejki górskiej.

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Kolumbia. 28-latka zjechała po "ekstremalnej zjeżdżalni", kobieta straciła życie

Inny śmiertelny wypadek w wesołym miasteczku odnotowano w marcu tego roku. 28-latka zginęła po tym, jak spadła z wysokości ponad czterech metrów podczas zjazdu na nowej "ekstremalnej zjeżdżalni" w parku rozrywki Entre Flores w Kolumbii.

Kobieta podczas upadku doznała poważnych obrażeń mózgu, jamy brzusznej i klatki piersiowej. Mimo szybkiej reakcji służb zmarła w drodze do Szpitala Uniwersyteckiego Erasmo Meoz w Cúcuta. Pozostawiła czteroletnie dziecko.

Rewizja przeprowadzona w kompleksie po wypadku wykazała, że atrakcja do zjazdów na oponach nie spełniała wymaganych norm.



