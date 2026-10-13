W skrócie
- Mężczyzna poniósł śmierć po wypadnięciu z rollercoastera w parku rozrywki w pobliżu Atlanty, a kilka innych osób zostało rannych.
- Policja hrabstwa Cobb potwierdziła obrażenia u kilku osób, nie podając szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia.
- Kilka miesięcy wcześniej 28-latka zginęła w Kolumbii. Spadła z ekstremalnej zjeżdżalni, która nie spełniała wymaganych norm.
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Mężczyzna zginął w parku rozrywki Six Flags Over Georgia. Świadkowie, z którymi rozmawiała stacja WXIA, twierdzą, że widzieli, jak mężczyzna wypadł z kolejki górskiej.
Jak poinformowała policja hrabstwa Cobb, kilka innych osób odniosło obrażenia. Nie sprecyzowano jednak, w jaki sposób doszło do tragedii.
USA. Śmierć mężczyzny w parku rozrywki
Według miejscowych mediów mężczyzna wypadł z wagonika kolejki górskiej i, spadając, uderzył o jej konstrukcję. Mężczyzna zginął, gdy wypadł z rollercoastera - podała stacja CNN, powołując się na świadków.
"Jest nam bardzo przykro z powodu zdarzenia z udziałem naszego gościa, do którego doszło dziś w naszym parku. Nasze myśli i kondolencje kierujemy do rodziny, przyjaciół i bliskich tej osoby" - napisali przedstawiciele parku.
Na nagraniach z powietrza publikowanych w mediach społecznościowych widać, jak pozostali pasażerowie są ewakuowani z kolejki górskiej.
Kolumbia. 28-latka zjechała po "ekstremalnej zjeżdżalni", kobieta straciła życie
Inny śmiertelny wypadek w wesołym miasteczku odnotowano w marcu tego roku. 28-latka zginęła po tym, jak spadła z wysokości ponad czterech metrów podczas zjazdu na nowej "ekstremalnej zjeżdżalni" w parku rozrywki Entre Flores w Kolumbii.
Kobieta podczas upadku doznała poważnych obrażeń mózgu, jamy brzusznej i klatki piersiowej. Mimo szybkiej reakcji służb zmarła w drodze do Szpitala Uniwersyteckiego Erasmo Meoz w Cúcuta. Pozostawiła czteroletnie dziecko.
Rewizja przeprowadzona w kompleksie po wypadku wykazała, że atrakcja do zjazdów na oponach nie spełniała wymaganych norm.