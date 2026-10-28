W skrócie Ośmioletnia dziewczynka została ciężko ranna po ataku zwierzęcia w parku dzikich zwierząt Johannismühle w Brandenburgii.

Dziecko zostało przetransportowane helikopterem do szpitala w Berlinie z poważnymi obrażeniami głowy - podaje dziennik "Bild".

Władze parku zamknęły obiekt w środę i nie udzielają komentarzy w sprawie incydentu, którego okoliczności wyjaśnia obecnie policja.

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Do zdarzenia doszło około godziny 9.30 w Baruth/Mark, w powiecie Teltow-Fläming, około 45 kilometrów na południe od Berlina. Jak przekazał rzecznik policji, służby otrzymały zgłoszenie dotyczące dziecka z poważnymi obrażeniami.

Według policji ośmioletnia dziewczynka została "zaatakowana przez co najmniej jedno dzikie zwierzę na wybiegu, gdy przebywała tam z dwojgiem innych dzieci i członkiem personelu". Nie ma potwierdzenia co do tego, jakie zwierzęta brały udział w zdarzeniu. "Bild" wskazuje na atak wilka.

Niemiecka gazeta podała, że dziecko doznało poważnych obrażeń głowy. Przetransportowano je śmigłowcem do szpitala w berlińskim Marzahn.

Dziecko zaatakowane w parku dzikich zwierząt. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Policja nie przekazała również szczegółowych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia. Jak podaje "Bild", nie wiadomo, dlaczego dziecko przebywało na wybiegu jeszcze przed otwarciem parku dzikich zwierząt.

"Dziewczynka mogła należeć do specjalnej grupy zwiedzających. Park oferuje specjalne programy, w których zwiedzający wraz z opiekunem zwierząt mogą odwiedzić wybrane zwierzę w ekskluzywnej atmosferze - z dala od tłumów" - podaje gazeta.

Park Johannismühle zamknięty. Na terenie żyją wilki szare i polarne

Park Dzikiej Przyrody Johannismühle poinformował na swojej stronie internetowej, że w środę będzie zamknięty. W rozmowie telefonicznej z redakcją "Bilda", pracownik powiedział: - Poinformowano mnie, że park dzikich zwierząt jest dziś zamknięty. Nie mam pozwolenia ani chęci komentowania przyczyn - oznajmił.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie parku, na jego terenie żyją między innymi wilki szare i polarne. Organizowane są również pokazy karmienia tych zwierząt. To właśnie obecność różnych okazów wilków sprawia, że park jest z nimi kojarzony.

Wildpark Johannismühle to prywatny park dzikiej przyrody położony w Baruth/Mark-Klasdorf w Brandenburgii. Został założony w 1997 roku i zajmuje ponad 100 hektarów. Żyje w nim około 50 gatunków zwierząt, utrzymywanych na rozległych terenach leśnych, łąkach i w pobliżu stawów. Oprócz wilków szarych i polarnych można tam zobaczyć między innymi niedźwiedzie brunatne, rysie, żubry, jelenie, daniele, muflony, dzikie konie i dziki. Park oferuje także pokazy ptaków drapieżnych, komentowane karmienia zwierząt oraz atrakcje dla dzieci.

Źródła: "Bild", t-online



