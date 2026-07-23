W skrócie W Ratyzbonie w banku doszło do ataku, w wyniku którego zmarł pracownik placówki.

Policja zatrzymała 20-letniego obywatela Niemiec podejrzanego o napaść.

Według ustaleń służb sprawca działał sam, a motywem miał być napad rabunkowy.

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Do ataku doszło w czwartek około godz. 15. Podejrzany o napaść 20-letni obywatel Niemiec miał ranić nożem jednego z pracowników banku.

Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej, a następnie przetransportowano do szpitala, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować.

Atak nożownika w Ratyzbonie. Nie żyje pracownik banku

Jak podaje "Bild", rannemu mężczyźnie udało się samodzielnie wydostać z placówki. Bawarskie służby przekazały, że napastnik po popełnieniu przestępstwa nie opuścił banku, w związku z czym policja rozpoczęła szeroko zakrojoną interwencję.

Teren dookoła budynku został ogrodzony, a na miejsce wezwano wsparcie. W akcji wzięły udział uzbrojone jednostki policji, służby ratunkowe oraz negocjatorzy. Ponadto nad miastem krążył policyjny helikopter.

Służby aresztowały podejrzanego. To 20-letni obywatel Niemiec

Dwie osoby, które zostały w banku z napastnikiem, udało się bezpiecznie wyprowadzić z budynku. Później służby zatrzymały 20-letniego podejrzanego. Mężczyzna nie stawiał oporu podczas aresztowania i nie odniósł żadnych obrażeń.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzany działał sam. W piątek 20-latek stanie przed sądem. Jak przekazał rzecznik służb, policja zakłada, że motywem sprawcy był napad rabunkowy. Napastnik nie przekazał funkcjonariuszom żadnych żądań.

Źródła: "Bild", Tagesschau, Polizei Bayern, Reuters





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