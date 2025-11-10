W skrócie Dwóch polskich turystów zginęło w wypadku w południowo-wschodnim Maroku.

Do tragedii doszło, gdy samochód terenowy przewrócił się na wydmach w rejonie Merzuga.

MSZ apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zagranicznych wyjazdów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek wieczorem w rejonie Merzuga, w południowo-wschodniej części Maroka. - Nasz konsul został poinformowany o zdarzeniu w sobotę i jest w kontakcie z rodzinami naszych rodaków - przekazał Maciej Wewiór.

Jak doprecyzował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polacy podróżowali samochodem terenowym.

- Wszystko wskazuje na to, że wjechali na wydmę i tam samochód się przewrócił - powiedział Maciej Wewiór. W wyniku zdarzenia turyści ponieśli śmierć.

Maroko. Nie żyje dwóch Polaków. MSZ apeluje o rozwagę podczas zagranicznych wyjazdów

Z informacji, jakie dotarły do MSZ wynika, że Polacy byli jedynymi osobami podróżującymi autem.

- Były tam tylko dwie osoby i niestety dwie ofiary śmiertelne - potwierdził rzecznik.

Maciej Wewiór zaapelował do rodaków o zachowanie ostrożności podczas zagranicznych wypadków.

- Potrzebujemy swobody na wakacjach, ale to nie zwalnia nas z konieczności bycia bardzo ostrożnym. Tu niestety wydarzyła się tragedia, dlatego zawsze apelujemy to naszych obywateli, żeby wypoczywali z rozwagą - zaznaczył.

Jak o sprawie jako pierwszy poinformował portal TVN24.

Buda w ''Gościu Wydarzeń'' o zarzutach dla Ziobry: Nie może liczyć dzisiaj na sprawiedliwy proces Polsat News Polsat News