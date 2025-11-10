Tragedia w Maroku. Nie żyje dwóch Polaków
Dwóch Polaków zginęło w nieszczęśliwym wypadku w południowo-wschodniej części Maroka - potwierdził Interii rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jak przekazał resort, samochód z turystami z Polski przewrócił się na wydmach. - Nasz konsul jest w kontakcie z rodzinami rodaków - podkreślił Wewiór.
W skrócie
- Dwóch polskich turystów zginęło w wypadku w południowo-wschodnim Maroku.
- Do tragedii doszło, gdy samochód terenowy przewrócił się na wydmach w rejonie Merzuga.
- MSZ apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zagranicznych wyjazdów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek wieczorem w rejonie Merzuga, w południowo-wschodniej części Maroka. - Nasz konsul został poinformowany o zdarzeniu w sobotę i jest w kontakcie z rodzinami naszych rodaków - przekazał Maciej Wewiór.
Jak doprecyzował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polacy podróżowali samochodem terenowym.
- Wszystko wskazuje na to, że wjechali na wydmę i tam samochód się przewrócił - powiedział Maciej Wewiór. W wyniku zdarzenia turyści ponieśli śmierć.
Maroko. Nie żyje dwóch Polaków. MSZ apeluje o rozwagę podczas zagranicznych wyjazdów
Z informacji, jakie dotarły do MSZ wynika, że Polacy byli jedynymi osobami podróżującymi autem.
- Były tam tylko dwie osoby i niestety dwie ofiary śmiertelne - potwierdził rzecznik.
Maciej Wewiór zaapelował do rodaków o zachowanie ostrożności podczas zagranicznych wypadków.
- Potrzebujemy swobody na wakacjach, ale to nie zwalnia nas z konieczności bycia bardzo ostrożnym. Tu niestety wydarzyła się tragedia, dlatego zawsze apelujemy to naszych obywateli, żeby wypoczywali z rozwagą - zaznaczył.
Jak o sprawie jako pierwszy poinformował portal TVN24.