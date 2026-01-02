Tragedia w kurorcie w Szwajcarii. Właściciele lokalu zabrali głos

Współwłaściciele szwajcarskiego baru, w którym doszło do pożaru w trakcie imprezy sylwestrowej zapewniają, że "wszystko odbywało się zgodnie z przepisami". Wskazali też na kontrole lokalu przeprowadzone w ostatnich latach. Prokuratura podała, że zostali już przesłuchani. W tragedii zginęło niemal 40 osób, a ponad 100 zostało poważnie rannych, w tym jeden Polak.

Płomienie i chaos wystrzeliwujące pod sufitem klubu nocnego podczas pożaru, obok tłum ludzi stojących wokół licznych zapalonych zniczy na chodniku, tworzących miejsce pamięci po tragedii.
Właściciele lokalu, gdzie doszło w Szwajcarii do tragedii, zabrali głosDenis Balibouse / Reuters / Fotogramma / Zuma PressAgencja FORUM

  • W sylwestrową noc w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana doszło do tragicznego pożaru w barze. Głos w piątek zabrali właściciele lokalu.
  • W wyniku tragedii zginęło 40 osób, a ponad 100 zostało rannych, w tym obywatel Polski.
  • Śledczy ustalają przyczyny pożaru, a właściciele zadeklarowali pełną współpracę z prokuraturą.
Właścicielami lokalu w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana, w którym doszło w noc sylwestrową do tragicznego pożaru, są Jacques i Jessica Moretti - małżeństwo pochodzące z Francji.

Mężczyzna będący współwłaścicielem baru przekazał w rozmowie z portalem 20 Minuten, że obiekt był kontrolowany trzy razy w ciągu ostatnich 10 lat. Według niego "wszystko zostało wykonane zgodnie z przepisami".

Tragiczny pożar w Szwajcarii. Właściciele baru zabrali głos

Jego żona była w czasie wybuchu pożaru obecna w lokalu. Jak przekazał, sama doznała drobnych poparzeń. - Nie możemy spać ani jeść, wszyscy czujemy się bardzo źle - stwierdził Jacques Moretti.

    Mężczyzna zapewnił również, że jako właściciele lokalu zrobią "wszystko, co w ich mocy, aby pomóc w wyjaśnieniu przyczyn" tragedii.

    Wcześniej prokuratura poinformowała, że małżeństwo zostało już przesłuchane w sprawie.

    Szwajcaria. Tragiczny pożar w kurorcie. Wśród rannych Polak

    Do tragicznego pożaru w barze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana doszło w noc sylwestrową. Według wstępnych ustaleń śledczych przyczyną były zimne ognie przyczepione do butelek szampana, które zostały odpalone zbyt blisko sufitu.

    W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 40 osób, a 119 zostało rannych. Wielu z nich trafiło do szpitali w poważnym stanie.

    Wśród poszkodowanych znajduje się również jeden obywatel Polski. Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór poinformował, że jest on hospitalizowany i "pod opieką rodziny". "Nasza placówka w Szwajcarii pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami i jest gotowa do udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia konsularnego", przekazał Wewiór.

    Źródła: AFP, 20 Minuten

