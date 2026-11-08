"Ogromny wstrząs, jaki wywołała w Polsce, otwiera się w nowym oknie wczorajsza przerażająca masowa zbrodnia w Krakowie, otwiera się w nowym oknie, jest naprawdę niezwykły" - napisał na początku oświadczenia Tome Rose.

Jak dodał ambasador, "przemoc na taką skalę" jest w Polsce "nie tylko czymś niespotykanym, ale wręcz nie do pomyślenia i całkowicie obca polskiemu charakterowi narodowemu".

"Polska jest tak niezwykle bezpieczna, spokojna i uporządkowana, ponieważ jej mieszkańcy są tak porządni" - zaznaczył ambasador USA.

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Podkreślając poziom bezpieczeństwa w Polsce, Rose napisał, że "jest coś niezwykle cennego w przebywaniu w kraju, gdzie takie zło pozostaje tak obce codziennemu życiu, gdzie cały naród wzdryga się z przerażenia na samą myśl o nim, a głębia żalu ujawnia prawdziwą dobroć jego mieszkańców".

Strzelanina w Krakowie. Przedstawiciele USA reagują

W dalszej części wpisu Rose zapewnił o solidarności prezydenta USA Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie.

"Dzisiaj, gdy Polska opłakuje ofiary, prezydent USA i Ameryka opłakują je razem z nią" - czytamy we wpisie.

Do tragedii doszło w sobotę około godziny 15, gdy 24-letni Michał O. wjechał samochodem w okolice Rynku Głównego w Krakowie i zaczął strzelać do przypadkowych osób. W strzelaninie zginęło sześć osób, a 16 - w tym dwóch policjantów i napastnik - zostało rannych.

Strzelec trafił do szpitala, gdzie został poddany operacji. Służby czekają aż możliwe będzie przeprowadzenie czynności z jego udziałem.

Michał O. pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. W sobotę wieczorem w jego mieszkaniu policja ujawniła ciała trzech osób - jak później potwierdzono, to ojciec, matka i siostra napastnika z Krakowa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że członkowie rodziny sprawcy mieli rany postrzałowe.



