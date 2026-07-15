W skrócie W irlandzkim mieście Ballymena znaleziono ciała 41-letniego mężczyzny, 39-letniej kobiety i ośmioletniej dziewczynki pochodzących z Polski.

Policja rozważa hipotezę podwójnego morderstwa, po którym nastąpiła nagła śmierć, i nie poszukuje obecnie innych osób w związku ze sprawą.

Władze lokalne i konsulat Polski udzielają wsparcia rodzinie zmarłych, a tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością i politykami.

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Do tragicznego odkrycia doszło w poniedziałek około godziny 9 w domu przy Cullybackey Road w mieście Ballymena w Irlandii Północnej. Jak informuje lokalna policja, znaleziono tam ciała trzech osób - 41-letniego mężczyzny, 39-letniej kobiety i ośmioletniej dziewczynki.

Wiadomo, że kobieta była matką dziecka. Rodzina pochodziła z Polski, choć ośmiolatka urodziła się już na terytorium Irlandii.

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Na ten moment nie ustalono jeszcze oficjalnie przyczyny śmierci rodziny, ale lokalne służby "mocno" skłaniają się ku hipotezie, w myśl której doszło do "podwójnego morderstwa, po którym nastąpiła nagła śmierć". - To był wstrząsający widok - powiedział inspektor William Calderwood, przekazując wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłych.

Jak poinformował, policja nie prowadzi aktualnie poszukiwań żadnej osoby trzeciej w związku z tą sprawą. Nie ma także zagrożenia dla lokalnej społeczności, jednak w tym rejonie zostaną zwiększone działania służb.

Irlandzcy funkcjonariusze współpracują w tej sprawie z polskim konsulatem. Do sprawy odniósł się już konsul honorowy Polski w Irlandii Północnej Jerome Mullen, który stwierdził, że wiadomość o tych śmierciach jest dla niego "druzgocząca".

- To najgorsza tragedia, z jaką się spotkałem w swojej karierze - powiedział, dodając, że konsulat zapewnia pomoc i wsparcie rodzinie.

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- To spokojna, wiejska okolica. Sąsiedzi i mieszkańcy tej społeczności wciąż próbują pogodzić się z tym, co się wydarzyło - relacjonowała z miejsca zdarzenia we wtorek rano reporterka BBC Kelly Bonner.

Do sprawy odnieśli się kluczowi irlandzcy politycy, zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Kondolencje bliskim zmarłych złożyła m.in. północnoirlandzka minister sprawiedliwości Naomi Long.

"Serce mi pęka, gdy widzę kolejne wiadomości o straszliwej tragedii w Ballymena. W tym niezwykle smutnym czasie nasze myśli kierują się ku ofiarom i ich bliskim" - napisała w mediach społecznościowych pierwsza minister Irlandii Północnej Michelle O'Neill.

Źródło: BBC





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