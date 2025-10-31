72-letni Terril Johnson wyjechał w połowie maja z Los Angeles do San Jose, by wziąć udział w zakończeniu roku szkolnego wnuczki. Według informacji przekazywanych przez Fox News, mężczyzna zatrzymał się w hotelu Fairfield By Marriott Inn & Suites San Jose Airport. To wydarzenia w tym miejscu miały doprowadzić do jego zgonu.

Bliscy złożyli pozew o spowodowanie śmierci. Jak wskazano w dokumencie, 72-latek brał prysznic, gdy temperatura wody sięgnęła ponad 56 st. C.

"Temperatura wody przekroczyła zalecaną maksymalną temperaturę 49 st. C., powodując oparzenia obejmujące ponad 33 proc. ciała Johnsona" - brzmi raport lekarza sądowego.

Bliscy odnaleźli 72-latka pod prysznicem. "To nie był wypadek"

Fox News przekazał, że Johnson został odnaleziony przez wnuka pod prysznicem. Mężczyzna był nieprzytomny i częściowo zanurzony w wodzie. "Woda była tak gorąca, że rodzina nie była w stanie go wyciągnąć bez poparzenia się" - wskazuje portal.

"To nie był wypadek. To bezpośredni skutek rażącego zaniedbania i niespełniania podstawowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa" - brzmi fragment pozwu.

W dokumencie wskazano, że hotel nie zapewnił dla swoich gości odpowiedniej temperatury wody, naruszając kalifornijskie prawo.

Rodzina Terrila Johnsona domaga się sprawiedliwości. "Można było temu zapobiec"

Prawnik reprezentujący rodzinę zmarłego Paul Traina przekazał, że nie wiadomo dokładnie, jak długo Johnson znajdował się pod prysznicem, narażony na gorącą wodę. - To trwało krótko - oszacował.

Według mediów Terril Johnson pochodził ze stanu Indiana, a zanim przeprowadził się do Los Angeles był żołnierzem piechoty morskiej. - Cała rodzina Johnsonów nadal głęboko cierpi z powodu tragicznej utraty oddanego męża, ojca i dziadka - zaznaczył Paul Traina.

- Ich smutek potęguje fakt, że jego śmierć była wynikiem zdarzenia, któremu można było zapobiec. Szukają sprawiedliwości po ogromnej stracie. Mają również nadzieję, że ta sprawa doprowadzi do zmian, które zapobiegną podobnym tragediom w przyszłości - podkreślił.

