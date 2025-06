Helikopter z sześcioma pielgrzymami i pilotem na pokładzie leciał ze świątyni Kedarnath w indyjskim stanie Uttarkhand. Do katastrofy najprawdopodobniej doszło z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych - stwierdził Rahul Chaubey z stanowego urzędu turystycznego.

Świątynia Kedarnath jest jedną z najważniejszych poświęconych Śiwie i znajduje się w Himalajach na wysokości 3583 m. n.p.m. Do świątyni nie prowadzi żadna droga. Aby się do niej dostać konieczne jest skorzystanie z helikoptera lub przebycie 17 kilometrowej wspinaczki. Ze względu na swoje położenie, świątynia dostępna jest jedynie latem, w miesiącach od kwietnia do listopada, kiedy pogoda jest sprzyjająca.