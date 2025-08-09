Tragedia w Grecji. 57-letni Polak nagle stracił przytomność
Nie żyje 57-letni turysta z Polski. Mężczyzna stracił przytomność, kiedy pływał w rejonie plaży Navagio na Zakintos. Mimo prób uratowania życia, w szpitalu stwierdzono zgon. Kilka dni wcześniej, również w Grecji, także doszło do śmierci polskiego turysty.
W skrócie
- 57-letni Polak zmarł podczas pływania w pobliżu plaży Navagio na Zakintos.
- Próby ratowania przez plażowiczów i lekarzy nie przyniosły skutku, stwierdzono zgon.
- Niedawno doszło do podobnej tragedii w Grecji, gdzie zmarł 46-letni Polak.
Informację o tragedii przekazały w sobotę greckie media. Jak przekazała gazeta "Kathimerini" do zdarzenia doszło, kiedy 57-letni Polak pływał w okolicy plaży Navagio na krańcu wyspy Zakintos.
Mężczyzna dostał się tam łodzią turystyczną. Podczas zażywania kąpieli w morzu, turysta polskiego pochodzenia nagle stracił przytomność.
Grecja. Tragedia podczas wakacji. Nie żyje kolejny Polak
Z pomocą jako pierwsi ruszyli plażowicze, a następnie 57-latek został przetransportowany do szpitala na Zakintos. Niestety życia Polaka nie udało się uratować, w placówce medycznej stwierdzono zgon.
Śledztwo w sprawie wszczęły lokalne służby.
To niestety niejedyna śmierć turysty z naszego kraju, do której w ostatnim czasie doszło w Grecji. Zaledwie kilka dni wcześniej, we wtorek, miała miejsce tragedia na plaży w Episkopi na Krecie.
46-letni Polak wszedł do wody, aby popływać, jednak niedługo później ratownik dostrzegł, że mężczyzna jest nieprzytomny. Wyciągnął turystę z morza i przystąpił do reanimacji. Następnie Polaka zabrano do szpitala Retimno, gdzie stwierdzono zgon. W tej sprawie również prowadzone jest śledztwo.
