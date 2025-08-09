Tragedia w Grecji. 57-letni Polak nagle stracił przytomność

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Nie żyje 57-letni turysta z Polski. Mężczyzna stracił przytomność, kiedy pływał w rejonie plaży Navagio na Zakintos. Mimo prób uratowania życia, w szpitalu stwierdzono zgon. Kilka dni wcześniej, również w Grecji, także doszło do śmierci polskiego turysty.

Tragedia w Grecji. Nie żyje 57-letni Polak
Tragedia w Grecji. Nie żyje 57-letni PolakJENS KALAENE / ZB / dpa Picture-AllianceAFP

W skrócie

  • 57-letni Polak zmarł podczas pływania w pobliżu plaży Navagio na Zakintos.
  • Próby ratowania przez plażowiczów i lekarzy nie przyniosły skutku, stwierdzono zgon.
  • Niedawno doszło do podobnej tragedii w Grecji, gdzie zmarł 46-letni Polak.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informację o tragedii przekazały w sobotę greckie media. Jak przekazała gazeta "Kathimerini" do zdarzenia doszło, kiedy 57-letni Polak pływał w okolicy plaży Navagio na krańcu wyspy Zakintos.

Mężczyzna dostał się tam łodzią turystyczną. Podczas zażywania kąpieli w morzu, turysta polskiego pochodzenia nagle stracił przytomność.

Grecja. Tragedia podczas wakacji. Nie żyje kolejny Polak

Z pomocą jako pierwsi ruszyli plażowicze, a następnie 57-latek został przetransportowany do szpitala na Zakintos. Niestety życia Polaka nie udało się uratować, w placówce medycznej stwierdzono zgon.

Śledztwo w sprawie wszczęły lokalne służby.

Zobacz również:

93-letni Polak utonął w kurorcie Słoneczny Brzeg w Bułgarii
Świat

Tragiczny finał wakacji w Bułgarii. Nie żyje 93-letni Polak

Agata Sucharska
Agata Sucharska

    To niestety niejedyna śmierć turysty z naszego kraju, do której w ostatnim czasie doszło w Grecji. Zaledwie kilka dni wcześniej, we wtorek, miała miejsce tragedia na plaży w Episkopi na Krecie.

    46-letni Polak wszedł do wody, aby popływać, jednak niedługo później ratownik dostrzegł, że mężczyzna jest nieprzytomny. Wyciągnął turystę z morza i przystąpił do reanimacji. Następnie Polaka zabrano do szpitala Retimno, gdzie stwierdzono zgon. W tej sprawie również prowadzone jest śledztwo.

    Źródła: "Kathimerini", Newsbomb.gr

    Zobacz również:

    Polka pojechała na wakacje do Czech. Jej życia nie udało się uratować
    Świat

    Polka pojechała na wakacje do Czech. Jej życia nie udało się uratować

    Wojciech Barański
    Wojciech Barański
    "Jedna głowa spadła, pewnie spadnie następna". Minister o KPOPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze