Tragedia w fińskim parlamencie. Nie żyje poseł

Nie żyje fiński poseł Eemeli Peltonen. Polityk zmarł we wtorek w budynku parlamentu Finlandii w wieku 30 lat. W mediach pojawiają się informacje, jakoby odebrał sobie życie. Społeczność parlamentarna wydała oświadczenie, w którym wyraziła współczucie i żal z powodu śmierci kolegi z poselskich ław.

Fiński poseł Eemeli Peltonen zmarł w wieku 30 lat
Fiński poseł Eemeli Peltonen zmarł w wieku 30 lat

Eemeli Peltonen był posłem pierwszej kadencji z okręgu Uusimaa. Posiadał tytuł magistra nauk politycznych, należał do komisji administracyjnej i prawnej parlamentu, a także pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Järvenpää.

Finlandia. Tragiczna śmierć posła w budynku parlamentu

Według informacji podawanych przez tabloid Iltalehti, poseł najprawdopodobniej targnął się na swoje życie. Dyrektor ds. bezpieczeństwa parlamentu, Aaro Toivonen, powiedział jednemu z portali, że nie kwestionuje tej informacji.

Również helsińska policja oceniła wstępnie, że śmierć Peltonena nie ma związku z przestępstwem.

    Głos zabrał także premier Finlandii Petteri Orpo, który aktualnie przebywa w Kajaani na dorocznym letnim spotkaniu grupy parlamentarnej Partii Koalicji Narodowej.

    - Jakiś czas temu otrzymaliśmy z parlamentu, naszego wspólnego miejsca pracy, naprawdę szokującą wiadomość. Jeden z naszych kolegów zmarł. To bardzo smutna wiadomość - powiedział, zarządzając minutę ciszy.

    Orpo dodał również, że jego ugrupowanie zawiesi dyskusje polityczne w Kajaani do końca dnia z powodu tego dramatycznego incydentu.

    Fińscy politycy żegnają Eemeli Peltonena

    Kondolencje popłynęły też ze strony przewodniczącego parlamentu Jussi Halla-aho, który we wpisie w mediach społecznościowych zaznaczył, że zmarły polityk był "lubianym i szanowanym kolegą, niezależnie od przynależności partyjnej".

    - Śmierć Eemeli Peltonena jest dla mnie i dla nas wszystkich głębokim wstrząsem. Był ukochanym członkiem naszej społeczności i będzie nam go bardzo brakowało. Młode życie zakończyło się zdecydowanie za wcześnie. Współczujemy pogrążonej w żałobie rodzinie i życzymy im siły w żałobie - powiedziała z kolei Tytti Tuppurainen, przewodnicząca klubu parlamentarnego SDP.

      "Pamiętam cię sprzed lat, z czasów, gdy razem chodziliśmy do młodzieżówki i na imprezę. Szkoda, że cię już z nami nie ma. Twoje życie zakończyło się zbyt wcześnie" - napisała natomiast była premier Finlandii Sanna Marin.

      Dramat w fińskim parlamencie. Na miejscu policja i pogotowie

      Na początku czerwca Peltonen poinformował na Facebooku, że zmaga się z problemami zdrowotnymi, w tym z chorobą nerek. Nie brał udziału w pracach parlamentarnych w ostatnich tygodniach sesji wiosennej, a latem przebywał na zwolnieniu lekarskim.

      Na miejscu środowego zdarzenia obecnych było wiele patroli policyjnych i zespołów ratownictwa medycznego.

      - Trwa operacja z udziałem służb ratowniczych, policji i pogotowia ratunkowego. Na tym etapie nie mogę udzielić dalszych komentarzy - powiedział dziennikarzom Yle Toivonen.

      Parlament jest obecnie na przerwie wakacyjnej. Sesja jesienna ma rozpocząć się 2 września.

