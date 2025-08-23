Tragedia w Egipcie. Nie żyje sześć osób, ponad 20 w szpitalu
Sześciu uczniów, uczestników wycieczki, utonęło w sobotę na plaży Abu Tlat w egipskiej Aleksandrii. 21 tonących ocalono, zostali przewiezieni do szpitali - przekazało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Do tragedii doszło w czasie, gdy na plaży podniesiona była czerwona flaga.
Urząd gubernatora Aleksandrii podkreślił, że do wypadku doszło, mimo iż na tej i sąsiednich plażach podniesiona była czerwona flaga, oznaczająca zakaz kąpieli z powodu wysokich fal - poinformował portal Ahram. Urzędnicy mają zbadać okoliczności wypadku.
W Egipcie latem często dochodzi do utonięć, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie mogą wystąpić zarówno wysokie fale, jak i niebezpieczne prądy - podkreślił portal.
Egipskie ministerstwo zdrowia zaapelowało o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na plażach, szczególnie podczas wycieczek grupowych. W opublikowanym przez resort oświadczeniu jego szef dr Khaled Abdel Ghaffar zapewnił, że ministerstwo uważnie monitoruje działania podjęte w celu zapewnienia pilnej pomocy, w tym także logistycznej osobom poszkodowanym w wypadku i ich rodzinom.
Egipt. Tragedia na plaży. Ministerstwo apeluje po śmierci uczniów
Jak doprecyzowano, w odpowiedzi na zgłoszenie bezzwłocznie wysłano na miejsce 16 w pełni wyposażonych karetek pogotowia, aby zapewnić szybki i sprawny transport rannych.
"Ministerstwo wyraziło głęboki smutek z powodu śmierci sześciu osób w tym nieszczęśliwym wypadku, składając szczere kondolencje rodzinom zmarłych i życząc szybkiego powrotu do zdrowia rannym" - czytamy w oświadczeniu.