Urząd gubernatora Aleksandrii podkreślił, że do wypadku doszło, mimo iż na tej i sąsiednich plażach podniesiona była czerwona flaga, oznaczająca zakaz kąpieli z powodu wysokich fal - poinformował portal Ahram. Urzędnicy mają zbadać okoliczności wypadku.

W Egipcie latem często dochodzi do utonięć, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie mogą wystąpić zarówno wysokie fale, jak i niebezpieczne prądy - podkreślił portal.

Egipskie ministerstwo zdrowia zaapelowało o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na plażach, szczególnie podczas wycieczek grupowych. W opublikowanym przez resort oświadczeniu jego szef dr Khaled Abdel Ghaffar zapewnił, że ministerstwo uważnie monitoruje działania podjęte w celu zapewnienia pilnej pomocy, w tym także logistycznej osobom poszkodowanym w wypadku i ich rodzinom.

Egipt. Tragedia na plaży. Ministerstwo apeluje po śmierci uczniów

Jak doprecyzowano, w odpowiedzi na zgłoszenie bezzwłocznie wysłano na miejsce 16 w pełni wyposażonych karetek pogotowia, aby zapewnić szybki i sprawny transport rannych.

"Ministerstwo wyraziło głęboki smutek z powodu śmierci sześciu osób w tym nieszczęśliwym wypadku, składając szczere kondolencje rodzinom zmarłych i życząc szybkiego powrotu do zdrowia rannym" - czytamy w oświadczeniu.

