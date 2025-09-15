Tragedia w drodze na ślub. Autobus z panną młodą wpadł do rzeki
Co najmniej 17 kobiet i dzieci zginęło w sobotę po tym, jak autobus wpadł do rzeki, próbując przejechać przez most w miejscowości Gwalli w stanie Zamfara w północnej Nigerii. Autokar przewoził pannę młodą i jej gości weselnych. Most zniszczony przed siedmioma laty w jednej z największych powodzi, mieszkańcy wsi załatali workami z piaskiem i kamieniami.
W skrócie
- Autobus weselny wpadł do rzeki podczas próby przejazdu przez prowizorycznie naprawiony most w stanie Zamfara w Nigerii.
- W wyniku wypadku zginęło co najmniej 19 kobiet i dzieci, a 2 osoby wciąż są zaginione.
- Lokalny most od siedmiu lat jest uszkodzony po powodzi i nie został naprawiony przez władze.
Autobus był częścią konwoju weselnego, który jechał z domu rodzinnego panny młodej do miejsca zamieszkania jej przyszłego męża. Według rozgłośni Radio Nigeria kierowca, nie znając terenu, próbował przejechać przez uszkodzony most, który mieszkańcy wsi załatali workami z piaskiem i kamieniami.
- Mieszkańcy zużyli ponad 2 tys. worków z piaskiem do naprawy mostu, a mimo to w każdej porze deszczowej wciąż giną ludzie - powiedział miejscowy parlamentarzysta Adamu Aliyu Gummi i przypomniał, że most został zniszczony przed siedmioma laty w jednej z największych powodzi, jaka dotknęła Zamfarę i od tego czasu nigdy nie został odbudowany.
Nigeria. Tragedia tuż przed ślubem. Policja o ofiarach śmiertelnych
Policja potwierdziła w niedzielę, że w sobotę odnaleziono siedemnaście ciał, a dwie osoby nadal są zaginione.
Wypadki drogowe są częste na źle utrzymanych drogach Nigerii. W około 9570 wypadkach odnotowanych w ubiegłym roku zginęło 5421 osób.