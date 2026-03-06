Tragedia w Brazylii, zginęło co najmniej osiem osób. Zawalił się dom opieki

W skrócie Do katastrofy doszło w czwartek rano czasu miejscowego w domu seniora w Belo Horizonte.

W budynku przebywało 29 osób, a dziewięć wydostało się o własnych siłach lub z pomocą mieszkańców, kolejnych ośmioro uratowali ratownicy.

Policja prowadzi dochodzenie i zwróciła uwagę na oznaki prac rozbudowy budynku, ale nie znaleziono powiązania z katastrofą.

Do katastrofy doszło w czwartek rano czasu miejscowego. Według ustaleń straży pożarnej w budynku znajdowało się wówczas 29 osób, w tym 23 podopiecznych domu seniora.

W czteropiętrowym budynku mieściło się również mieszkanie, siłownia i solarium - podał dziennik "Folha de Sao Paulo".

Tragedia w Brazylii. Zawalił się dom opieki w Belo Horizonte, są ofiary

Dziewięć osób wydostało się z zawalonego budynku o własnych siłach lub z pomocą okolicznych mieszkańców. Później ratownicy wyciągnęli spod gruzów kolejnych ośmioro ocalałych. Jest wśród nich dwuletnie dziecko, którego stan określono jako stabilny.

Według "Folha de Sao Paulo" wśród ofiar śmiertelnych jest właściciel budynku, natomiast jego żona i dwuletnia córka zostały uratowane.

Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii. Policja zwróciła uwagę na oznaki prac, mających na celu rozbudowę budynku, ale nie znaleziono jak dotąd poszlak łączących to z katastrofą.

