W skrócie 21-letnia kobieta zginęła podczas skoku na bungee w Brazylii, ponieważ nie była zabezpieczona liną asekuracyjną.

Rada Miasta Limeira poinformowała o złożeniu skargi przeciwko władzom federalnym z powodu braku środków bezpieczeństwa na moście.

Po incydencie zatrzymano sześć osób związanych z organizacją skoku, a niektóre z nich próbowały zmienić ubrania i uciec.

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Do tragedii doszło w sobotę w gminie Limeira, w brazylijskim stanie Sao Paulo. Jak donoszą lokalne media, 21-latka przystąpiła do skoku na bungee z Mostu Szkieletów, organizowanego przez prywatną firmę.

Całe zdarzenie zostało nagrane, a film rozpowszechniono w internecie. Widać na nim jak dwóch pracowników zaopatrzonych w kaski i linę asekuracyjną podnosi kobietę - również z kaskiem na głowie - i trzymając za ręce oraz nogi, zrzuca ją prosto w przepaść.

Zanim nagranie się urywa, widać jeszcze, że lina, która zwisała pod platformą, na której stali pracownicy, asekurowała nie kobietę, lecz jednego z nich. Po krótkiej chwili na filmie słychać krzyk osób zabezpieczających skok.

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Jak potwierdziła żandarmeria wojskowa, skok bez asekuracji doprowadził do śmierci kobiety. Przybyłe na miejsce służby mogły jedynie potwierdzić zatrzymanie krążenia i oddechu.

Rada Miasta Limeira publicznie ogłosiła, że złoży skargę przeciwko brazylijskiemu rządowi federalnemu za zaniechanie. Rada wskazała, że od początku 2025 roku przekazywała wnioski do władz federalnych o podjęcie środków bezpieczeństwa na moście, nie otrzymywała jednak odpowiedzi.

"Pomijając okoliczności, które doprowadziły do śmierci młodej kobiety, konieczne jest zbadanie odpowiedzialności za brak kontroli dostępu do obszaru federalnego, który od lat stwarzał znane ryzyko i nadal nie posiada niezbędnych środków bezpieczeństwa" - podkreślono w oświadczeniu.

Tragedia podczas skoku na bungee. Pracownicy firmy próbowali uciec z miejsca zdarzenia

Ciało kobiety zostało zabezpieczone i przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej. Po zdarzeniu Żandarmeria Wojskowa zatrzymała sześć osób związanych z organizacją skoku. Lokalne media donoszą, że po śmierci 21-latki dwie osoby powiązane z firmą próbowały zmienić ubrania i uciec z miejsca zdarzenia.

Jak ustalili dziennikarze, 21-letnia ofiara była studentką wychowania fizycznego.

Źródło: Prefeitura de Limeira, Democrata, rapidonoar, CNN





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