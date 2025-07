Akcja ratunkowa nadal trwa, służby obawiają się wzrostu liczby ofiar, a wiele osób trafiło do szpitali z ciężkimi oparzeniami.

Katastrofa samolotu Sił Powietrznych Bangladeszu na Milestone College w Dhace spowodowała śmierć 19 osób i rany u co najmniej 150.

Do zdarzenia doszło 21 lipca po godzinie 13:00 czasu lokalnego (9:00 rano w Polsce). Samolot Sił Powietrznych Bangladeszu rozbił się w dzielnicy Uttara w stolicy kraju - Dhace. Maszyna spadła na Milestone College.

Jak przekazuje Reuters zginęło co najmniej 19 osób, Narodowy Instytutu Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, na który powołuje się Dhaka Post, poinformował, że co najmniej 150 osób zostało rannych , a 70 z nich jest leczonych w różnych szpitalach na terenie stolicy. Dwie osoby doznały tak ciężkich obrażeń, że zmarły na stole operacyjnym. Lekarze oraz służby podkreślają, że liczba ofiar może wzrosnąć.

Na miejscu katastrofy wybuchł pożar , który został opanowany przez straż pożarną. Akcja ratunkowa trwa i przyłączyło się do niej wojsko Bangladeszu. Nie wiadomo, ile dokładnie osób przebywało na uczelni w chwili katastrofy.

Władze Bangladeszu ogłosiły, że we wtorek na terenie całego kraju będzie obowiązywać jednodniowa żałoba narodowa. Flaga zostanie opuszczona do połowy masztu we wszystkich budynkach rządowych Bangladeszu oraz w placówkach dyplomatycznych na całym świecie.