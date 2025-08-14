Tragedia w azjatyckim kraju. Metanol zbiera śmiertelne żniwo

Adrianna Rymaszewska

Oprac.: Adrianna Rymaszewska

13 osób zmarło, a 21 straciło wzrok od weekendu wskutek zatrucia alkoholem metylowym w Kuwejcie - informuje agencja Reutera. Łącznie ucierpiały aż 63 osoby, w tym głównie pracownicy tymczasowi z Indii. Tragiczny bilans rośnie od ostatniego weekendu. Zatrucia metanolem to od lat poważny problem zwłaszcza w państwach południowej Azji.

Masowe zatrucie alkoholem metylowym w Kuwejcie (zdj. ilustracyjne)
Masowe zatrucie alkoholem metylowym w Kuwejcie (zdj. ilustracyjne)ANAS ZEYAD FTEHAAFP

Jak podaje Reuters, od ostatniego weekendu w Kuwejcie zmarło 13 osób, które wcześniej spożywały alkohol metylowy. Ogółem poszkodowane zostały 63 osoby, z czego 51 poddano dializom, 30 wymagało wentylacji mechanicznej, a 21 straciło wzrok.

Kuwejt. Zbiorowe zatrucie metanolem

W Kuwejcie przywóz alkoholu, jak i jego domowa produkcja są zakazane. Mimo to, jest on nielegalnie destylowany, co znacząco zwiększa ryzyko zatrucia.

Zobacz również:

Nie żyje wicemiss Rosji z 2017 roku Ksenia Aleksandrowa
Świat

Samochód zderzył się z łosiem. Nie żyje rosyjska wicemiss

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Ambasada Indii w Kuwejcie przekazała w mediach społecznościowych, że ok. 40 obywateli Indii trafiło w ostatnich dniach do szpitali.

    "Niektórzy zmarli, część jest w stanie krytycznym, inni powracają do zdrowia" - oświadczyła placówka, nie wdając się w szczegóły przyczyn nagłych zachorowań.

    Zatrucia alkoholem metylowym w Azji. Ofiarami także turyści

    W krajach Azji południowej zatrucie metanolem jest poważnym problemem, który co jakiś czas powraca na dużą skalę. Alkohol metylowy jest łatwo dostępny i tani, co sprzyja jego wykorzystywaniu w nielegalnych destylarniach. Ponadto, bardzo często wzbogaca się go różnymi substancjami chemicznymi.

    Zobacz również:

    Izrael zmaga się z falą potężnych upałów, sięgających prawie 50 stopni Celsjusza za dnia i niemal 40 stopni w nocy
    Świat

    Rekordy gorąca padają za dnia i w nocy. Upał sięga prawie 50 stopni

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

      W listopadzie ubiegłego roku do serii zatruć doszło w Laosie, gdzie zmarłymi osobami okazali się być zwiedzający kraj turyści. W związku z tym ambasada Polski w Laosie wydała ostrzeżenie, informując na swoich stronach o koniecznych zasadach bezpieczeństwa.

      Placówka przypominała wówczas, aby nigdy nie zostawiać jedzenia i napojów bez opieki, unikać domowych produktów alkoholowych, kupować napoje wysokoprocentowe tylko w licencjonowanych sklepach monopolowych, barach i hotelach, a także sprawdzać opakowania, czy nie zawierają śladów naruszenia.

      Metanol jest bezsmakowy i bezwonny. Może szybko doprowadzić do poważnej choroby, a nawet śmierci w przypadku spożycia niewielkiej ilości. Długotrwałe skutki mogą obejmować ślepotę i trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

      Zobacz również:

      Donald Trump i Władimir Putin
      Świat

      Trump spotka się z Putinem na Alasce. "Rosja chce, by gonił króliczka"

      Łukasz Szpyrka
      Łukasz Szpyrka
      "Polityczny WF": Drugi sezon serialu z KPO? Ujawnią kolejne dotacjeINTERIA.PL

      Najnowsze