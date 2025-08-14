Jak podaje Reuters, od ostatniego weekendu w Kuwejcie zmarło 13 osób, które wcześniej spożywały alkohol metylowy. Ogółem poszkodowane zostały 63 osoby, z czego 51 poddano dializom, 30 wymagało wentylacji mechanicznej, a 21 straciło wzrok.

Kuwejt. Zbiorowe zatrucie metanolem

W Kuwejcie przywóz alkoholu, jak i jego domowa produkcja są zakazane. Mimo to, jest on nielegalnie destylowany, co znacząco zwiększa ryzyko zatrucia.

Ambasada Indii w Kuwejcie przekazała w mediach społecznościowych, że ok. 40 obywateli Indii trafiło w ostatnich dniach do szpitali.

"Niektórzy zmarli, część jest w stanie krytycznym, inni powracają do zdrowia" - oświadczyła placówka, nie wdając się w szczegóły przyczyn nagłych zachorowań.

Zatrucia alkoholem metylowym w Azji. Ofiarami także turyści

W krajach Azji południowej zatrucie metanolem jest poważnym problemem, który co jakiś czas powraca na dużą skalę. Alkohol metylowy jest łatwo dostępny i tani, co sprzyja jego wykorzystywaniu w nielegalnych destylarniach. Ponadto, bardzo często wzbogaca się go różnymi substancjami chemicznymi.

W listopadzie ubiegłego roku do serii zatruć doszło w Laosie, gdzie zmarłymi osobami okazali się być zwiedzający kraj turyści. W związku z tym ambasada Polski w Laosie wydała ostrzeżenie, informując na swoich stronach o koniecznych zasadach bezpieczeństwa.

Placówka przypominała wówczas, aby nigdy nie zostawiać jedzenia i napojów bez opieki, unikać domowych produktów alkoholowych, kupować napoje wysokoprocentowe tylko w licencjonowanych sklepach monopolowych, barach i hotelach, a także sprawdzać opakowania, czy nie zawierają śladów naruszenia.

Metanol jest bezsmakowy i bezwonny. Może szybko doprowadzić do poważnej choroby, a nawet śmierci w przypadku spożycia niewielkiej ilości. Długotrwałe skutki mogą obejmować ślepotę i trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

