29 lipca miał miejsce śmiertelny wypadek z udziałem Polaków. Doszło do dachowania busa z polskimi turystami w rejonie Marsa Alam w Egipcie. Ofiarami, które nie przeżyły, okazały się być 41-letnia lekarka dr Anita Samek-Krymkowska oraz jej siedmioletni synek.

W wyniku wypadku poszkodowani zostali wszyscy pozostali, którzy podróżowali tym pojazdem. Mowa tu również o mężu i córce zmarłej lekarki.

Tragiczny wypadek w Egipcie. Wszczęto śledztwo

6 sierpnia Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Dziennikarze "Faktu" skontaktowali się z prok. Danielem Brodowskim, rzecznikiem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

"Śledztwo będzie prowadzone dwutorowo, oczywiście zwrócimy się ze stosownym wnioskiem o pomoc prawną do władz egipskich o nadesłanie materiałów stworzonych przez ich organy. To jest standardowa procedura, mamy w tym zakresie praktykę i odpowiednie umowy międzynarodowe. Prokurator, po ustaleniu danych uczestników tej wycieczki, a była tam przecież grupa obywateli polskich i polskie biuro podróży, przesłucha te osoby w Polsce" - stwierdził Brodowski.

Jak dodał "zakładamy, że wszystkie osoby z tego busa były poszkodowane, ale dokładne ustalenia poznamy, jak przesłuchamy te wszystkie osoby i uzyskamy dokumentację medyczną. Jedno i drugie śledztwo będzie się toczyło równolegle. Jak tylko będziemy mieli dane osobowe uczestników wycieczki, to zarządzimy przesłuchania w miejscu ich zamieszkania. Prokurator już sporządza wniosek o pomoc prawną w tym zakresie".

Wypadek w Marsa Alam. "Śledztwo będzie długie i trudne"

Śledztwo określane jest jednak jako długie i trudne do zrealizowania. Niewykluczona pozostaje możliwość pojawienia się na miejscu polskich śledczych.

"Musicie dać nam państwo trochę czasu. My nie bazujemy na doniesieniach medialnych, musimy zebrać rzetelny materiał dowodowy. To wszystko jeszcze potrwa. Ponieważ nasi obywatele od lat jeżdżą w tym kierunku, to współpracę z Egiptem mamy wypracowaną. Wiemy, że to działa. Wiemy, że władze egipskie realizują nasze wnioski o pomoc prawną. Nawet tutaj, w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie, mieliśmy takie doświadczenia z wcześniejszych postępowań. Czy ktoś z polskich śledczych będzie jechał na miejsce? Nie jest to wykluczone. Zależy jakie materiały i w jakim zakresie udostępni nam Egipt" - skomentował prokurator.

Dwie ofiary śmiertelne. Ciała wciąż są w Egipcie

Jak ustalili dziennikarze "Faktu", ciała ofiar tragedii wciąż są w Egipcie.

Prok. Daniel Brodowski zaznaczył przy tym, że trwa procedura sprowadzania ich do Polski, oraz że nie chce się wypowiadać o terminie ich powrotu.

"Jest cała procedura, która obowiązuje z uwagi na warunki sanitarne, które trzeba spełnić, nie jest to łatwe. Zajmuje się tym rodzina" - dodał.

Nieznane wciąż pozostają jednak wyniki sekcji zwłok dwóch ofiar śmiertelnych. Informacje w tym zakresie nadal nie zostały przekazane polskim śledczym. Nie wiadomo więc, czy Egipt już przeprowadził takie czynności.

"Nie mamy pewności, że sekcje już się odbyły, nie mamy dokumentacji. Na pewno władze egipskie podjęły czynności, ale jakie są to czynności, jaki był ich zakres, będziemy wiedzieli, gdy tę dokumentację nam udostępnią, o co we wniosku naszym się zwracamy" - zaznaczył prokurator.

Nie jest wykluczone, że sekcje zwłok ofiar trzeba będzie przeprowadzić również w Polsce.

