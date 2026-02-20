W skrócie Podczas przygotowań do zaręczyn w wiosce Pimpalner w Dhule doszło do sprzeczki dotyczącej nadruku na zaproszeniach ślubnych.

W wyniku ataku ostrą bronią trzy osoby zmarły w szpitalu, a trzy kolejne zostały hospitalizowane.

Policja wszczęła śledztwo po zatrzymaniu trzech podejrzanych, których lokalni mieszkańcy zablokowali podczas próby ucieczki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

To miały być zwykłe zaręczyny w wiosce Pimpalner w Dhule. Jednak w trakcie przygotowań do ceremonii doszło do tragedii.

W pewnym momencie dwie grupy rozpoczęły burzliwą dyskusję na temat tego, jak będzie wyglądał nadruk na ślubnych zaproszeniach. Z pozoru niegroźna sprawa przerodziła się w dramat.

Jak wynika ze wstępnego śledztwa, w trakcie przygotowań do zaręczyn i rytuałów haldi trzy osoby zostały zaatakowane ostrą bronią i zmarły w szpitalu w wyniku poniesionych obrażeń. Trzy inne osoby trafiły do szpitala.

Indie. Kłótnia o ślubne zaproszenia. Nie żyją trzy osoby

Z informacji "Times of India" wynika, że wszystkie osoby poszkodowane zostały przywiezione do szpitala przez lokalnych mieszkańców. Ci pomogli także w schwytaniu podejrzanych.

Domniemani sprawcy udali się w kierunku swoich miejsc zamieszkania, lecz miejscowi zablokowali im drogę. Dzięki temu, że na ulicy powstał korek, policja mogła schwytać podejrzanych. To trzej mężczyźni.

Krewni jednego ze zmarłych twierdzą, że atak został przeprowadzony celowo. Członkowie rodziny poinformowali również, że groźby ataku zostały wcześniej wysłane przez komunikator WhatsApp.

Policja wszczęła śledztwo i prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Źródło: India Today, "Times of India"

Sikorski w ''Gościu Wydarzeń'' po Radzie Pokoju chwali prezydenta: Dobrze się stało Polsat News Polsat News