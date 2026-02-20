Tragedia podczas zaręczyn. Pokłócili się o ślubne zaproszenia

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

W wiosce Pimpalner w Dhule zwykłe przygotowania do zaręczyn przerodziły się w tragedię. Po kłótni dotyczącej tego, jak mają wyglądać ślubne zaproszenia, doszło do ataku, w którym zginęły trzy osoby, a trzy kolejne odniosły obrażenia. Podejrzani zostali zatrzymani przez policję, a śledztwo jest w toku.

Radiowóz policyjny z napisem „Mumbai Police” stoi zaparkowany na tle budynku. W górnej części zdjęcia znajduje się kompozycja z białą kopertą przewiązaną miętową wstążką oraz dwoma złotymi obrączkami.
Pokłócili się o nadruk na zaproszeniu na ślub. Tragedia w IndiachZdj. ilustracyjne123RF/PICSEL

W skrócie

  • Podczas przygotowań do zaręczyn w wiosce Pimpalner w Dhule doszło do sprzeczki dotyczącej nadruku na zaproszeniach ślubnych.
  • W wyniku ataku ostrą bronią trzy osoby zmarły w szpitalu, a trzy kolejne zostały hospitalizowane.
  • Policja wszczęła śledztwo po zatrzymaniu trzech podejrzanych, których lokalni mieszkańcy zablokowali podczas próby ucieczki.
  Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

To miały być zwykłe zaręczyny w wiosce Pimpalner w Dhule. Jednak w trakcie przygotowań do ceremonii doszło do tragedii.

W pewnym momencie dwie grupy rozpoczęły burzliwą dyskusję na temat tego, jak będzie wyglądał nadruk na ślubnych zaproszeniach. Z pozoru niegroźna sprawa przerodziła się w dramat.

Jak wynika ze wstępnego śledztwa, w trakcie przygotowań do zaręczyn i rytuałów haldi trzy osoby zostały zaatakowane ostrą bronią i zmarły w szpitalu w wyniku poniesionych obrażeń. Trzy inne osoby trafiły do szpitala.

    Indie. Kłótnia o ślubne zaproszenia. Nie żyją trzy osoby

    Z informacji "Times of India" wynika, że wszystkie osoby poszkodowane zostały przywiezione do szpitala przez lokalnych mieszkańców. Ci pomogli także w schwytaniu podejrzanych.

    Domniemani sprawcy udali się w kierunku swoich miejsc zamieszkania, lecz miejscowi zablokowali im drogę. Dzięki temu, że na ulicy powstał korek, policja mogła schwytać podejrzanych. To trzej mężczyźni.

    Krewni jednego ze zmarłych twierdzą, że atak został przeprowadzony celowo. Członkowie rodziny poinformowali również, że groźby ataku zostały wcześniej wysłane przez komunikator WhatsApp.

    Policja wszczęła śledztwo i prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

    Źródło: India Today, "Times of India"

