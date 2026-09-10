W skrócie Podczas kąpieli w jeziorze Albano w Castel Gandolfo zmarł 19-letni polski turysta, który nagle zasłabł około kilkunastu metrów od brzegu.

Znajomi wyciągnęli 19-latka z wody i wezwali służby ratunkowe, ale mimo przeprowadzonej reanimacji nie udało się go uratować.

Przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona, a jej wyjaśnienie ma przynieść sekcja zwłok zarządzona przez prokuraturę w Velletri.

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Do tragedii doszło w środę nad jeziorem Albano w Castel Gandolfo, około 25 kilometrów od Rzymu.

Według lokalnych mediów 19-latek był polskim turystą, który przebywał we Włoszech na wakacjach.Mężczyzna wypoczywał nad jeziorem razem z dwoma znajomymi, również Polakami, w wieku około 20 lat

Tragedia w Castel Gandolfo. 19-letni Polak zasłabł podczas kąpieli w jeziorze

Do zdarzenia doszło w rejonie położonym niedaleko centrum sportowego CONI, przy zalesionej części brzegu. Teren ten nie był strzeżony przez ratowników.

Według wstępnych ustaleń 19-latek pływał około 10-15 metrów od brzegu, kiedy nagle źle się poczuł. Włoskie media informują, że mógł stracić przytomność i nie był już w stanie samodzielnie dopłynąć do brzegu.

Jego znajomi zauważyli, że dzieje się coś niepokojącego. Ruszyli na pomoc, wyciągnęli 19-latka z wody i wezwali służby ratunkowe.

Na miejsce skierowano załogę pogotowia ratunkowego 118. W pobliżu wylądował również śmigłowiec ratunkowy, który miał umożliwić szybki transport młodego mężczyzny do szpitala. W akcji uczestniczyli także karabinierzy z Castel Gandolfo oraz wolontariusze miejscowej obrony cywilnej.

Włochy. Nie żyje 19-letni turysta z Polski. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci

Ratownicy przez dłuższy czas prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo podjętych działań, życia Polaka nie udało się uratować.

Nie jest jeszcze jasne, co dokładnie doprowadziło do śmierci 19-latka. Pierwsze doniesienia wskazują na nagłe zasłabnięcie podczas pływania, po którym mężczyzna znalazł się pod wodą. Część włoskich mediów opisuje zdarzenie jako utonięcie, jednak dokładny przebieg i przyczynę zgonu mają ustalić śledczy.

Ciało młodego Polaka zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej Polikliniki Tor Vergata w Rzymie. Prokuratura w Velletri zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok, która ma wyjaśnić okoliczności śmierci. Rodzina 19-latka została powiadomiona o tragedii.

Jezioro Albano znajduje się na terenie Castelli Romani i jest jednym z popularniejszych miejsc wypoczynku w okolicach włoskiej stolicy. Nad jego brzegiem leży Castel Gandolfo, znane m.in. z papieskiej rezydencji.

Źródło: rainews.it



