"Według wstępnych informacji 84 osoby trafiły do szpitali" - powiedział cytowany przez agencję AFP przedstawiciel służb ratunkowych Mohammad Adam Hamdani.

Do tragedii doszło w trakcie publicznego czytania Koranu, w którym uczestniczyło około stu osób, głównie kobiet.

Tragedia w Indonezji. Zawalił się dach budynku, co najmniej trzy ofiary śmiertelne

Wydarzenie było jedną z form upamiętnienia urodzin proroka Mahometa, które w tym roku obchodzono pod koniec ubiegłego tygodnia. Z nieznanych przyczyn budynek zawalił się.

Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną katastrofy mogła być zbyt duża liczba zgromadzonych w nim osób.

Agencja AFP podkreśliła, że niskie standardy budowlane w Indonezji rodzą poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa. Trzy lata wcześniej doszło do zawalenia się trzypiętrowego minimarketu w Południowym Kalimantanie. Zginęło wówczas pięć osób.

Indonezja jest najliczniejszym krajem muzułmańskim na świecie; z łącznej liczby mieszkańców, która sięga 285 mln, ponad 87 procent to wyznawcy islamu.

