Tragedia podczas religijnej uroczystości w Indonezji. Dach spadł na wiernych

Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku zawalenia się dachu budynku w Bogor w Indonezji, do którego doszło w niedzielę. Na miejscu trwało uroczyste czytanie Koranu. Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. Ze wstępnych analiz wynika, że obiekt mógł być zbyt zatłoczony.

"Według wstępnych informacji 84 osoby trafiły do szpitali" - powiedział cytowany przez agencję AFP przedstawiciel służb ratunkowych Mohammad Adam Hamdani.

Do tragedii doszło w trakcie publicznego czytania Koranu, w którym uczestniczyło około stu osób, głównie kobiet.

    Tragedia w Indonezji. Zawalił się dach budynku, co najmniej trzy ofiary śmiertelne

    Wydarzenie było jedną z form upamiętnienia urodzin proroka Mahometa, które w tym roku obchodzono pod koniec ubiegłego tygodnia. Z nieznanych przyczyn budynek zawalił się.

    Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną katastrofy mogła być zbyt duża liczba zgromadzonych w nim osób.

    Agencja AFP podkreśliła, że niskie standardy budowlane w Indonezji rodzą poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa. Trzy lata wcześniej doszło do zawalenia się trzypiętrowego minimarketu w Południowym Kalimantanie. Zginęło wówczas pięć osób.

    Indonezja jest najliczniejszym krajem muzułmańskim na świecie; z łącznej liczby mieszkańców, która sięga 285 mln, ponad 87 procent to wyznawcy islamu.

