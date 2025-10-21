W skrócie Podczas programu na żywo w argentyńskiej telewizji lider opozycji Hernan Damiani zasłabł i upadł na oczach widzów.

Mimo szybkiej reakcji byłego ministra zdrowia oraz przyjazdu karetki polityka nie udało się uratować – zmarł w szpitalu wskutek zawału serca.

Współpracownicy i producenci programu apelowali o nieudostępnianie nagrania z dramatycznego incydentu, jednak film wciąż krąży po internecie.

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło 15 października podczas programu emitowanego na żywo w argentyńskiej telewizji.

W momencie, kiedy kamery były skierowane na lidera argentyńskiej opozycji, mężczyzna nagle zaczął tracić przytomność. Hernan Damiani, próbując złapać oddech, zaczął osuwać się z krzesła, po czym upadł na ziemię.

Na miejsce wezwano karetkę, a do czasu przyjazdu ratowników medycznych, próbę reanimacji podjął obecny w studiu były minister zdrowia Walter Villalba.

Hernan Damiani został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Przyczyną był zawał serca.

Argentyna. Hernan Damiani dostał zawału w programie na żywo, chwilę później zmarł

Członkowie Union Civica Radical, z którą od lat związany był opozycjonista, przekazali tragiczne informacje w mediach społecznościowych.

"Z bólem żegnamy wielkiego działacza i przywódcę z Misiones, Hernana Damianiego" - napisano, dodając, że mężczyzna zmarł "broniąc swoich idei podczas debaty". "Łączymy się w smutku z jego rodziną i przyjaciółmi" - podkreślono.

Producenci programu zaapelowali, aby nie udostępniać dalej fragmentu nagrania, na którym opozycjonista traci przytomność. Film wciąż jednak jest w mediach społecznościowych.

