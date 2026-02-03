W skrócie Co najmniej 15 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wypadku autobusu z pielgrzymami w północno-wschodniej Brazylii.

Autobus przewoził około 60 pielgrzymów wracających z pielgrzymki, pojazd wywrócił się na zakręcie autostrady.

Władze ogłosiły trzydniową żałobę i wszczęły dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku.

W wyniku tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek rano w północno-wschodniej Brazylii, zginęło co najmniej 15 osób, w tym troje dzieci.

Autobus przewoził około 60 pielgrzymów, którzy wracali z pielgrzymki do Matki Boskiej Kandeias w stanie Ceará.

Pojazd wywrócił się na zakręcie autostrady w gminie São José da Tapera.

Tragedia w Brazylii. Szczegóły wypadku autobusu z pielgrzymami

Do zdarzenia doszło około godziny 7.00 czasu lokalnego na drodze regionalnej. Autobus, który był częścią konwoju transportującego setki pielgrzymów, najprawdopodobniej stracił panowanie nad kierownicą na zakręcie, zjechał na przeciwny pas ruchu i kilkakrotnie dachował.

Jak podaje BBC, w wyniku tego wypadku wiele osób zostało rannych, a niektórzy z najcięższymi obrażeniami, w tym dziewięcioletnie dziecko z urazem głowy, musieli być transportowani do szpitali za pomocą śmigłowców.

Wypadek autokaru w Brazylii. Reakcje władz

Burmistrz Coité do Noia, Bueno Higino Filho, wyraził głęboki żal z powodu tragedii, nazywając stratę "ogromną".

Władze rozpoczęły dochodzenie w tej sprawie, aby ustalić dokładne przyczyny wypadku. Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują przewrócony autobus oraz działania ekip ratunkowych, które pracują nad udzieleniem pomocy poszkodowanym.

Gubernator stanu Alagoas, Paulo Dantas, ogłosił trzydniową żałobę w związku z tą tragedią, wyrażając solidarność z rodzinami ofiar w mediach społecznościowych.

