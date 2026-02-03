Tragedia podczas powrotu z pielgrzymki w Brazylii. Nie żyje kilkanaście osób
Co najmniej 15 osób, w tym troje dzieci, zginęło w tragicznym wypadku autobusu przewożącego pielgrzymów w Brazylii. Pojazd przewrócił się na zakręcie autostrady. W wyniku zdarzenia wielu pasażerów zostało rannych. Władze rozpoczęły dochodzenie, a gubernator stanu ogłosił trzydniową żałobę.
W skrócie
- Co najmniej 15 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wypadku autobusu z pielgrzymami w północno-wschodniej Brazylii.
- Autobus przewoził około 60 pielgrzymów wracających z pielgrzymki, pojazd wywrócił się na zakręcie autostrady.
- Władze ogłosiły trzydniową żałobę i wszczęły dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku.
W wyniku tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek rano w północno-wschodniej Brazylii, zginęło co najmniej 15 osób, w tym troje dzieci.
Autobus przewoził około 60 pielgrzymów, którzy wracali z pielgrzymki do Matki Boskiej Kandeias w stanie Ceará.
Pojazd wywrócił się na zakręcie autostrady w gminie São José da Tapera.
Tragedia w Brazylii. Szczegóły wypadku autobusu z pielgrzymami
Do zdarzenia doszło około godziny 7.00 czasu lokalnego na drodze regionalnej. Autobus, który był częścią konwoju transportującego setki pielgrzymów, najprawdopodobniej stracił panowanie nad kierownicą na zakręcie, zjechał na przeciwny pas ruchu i kilkakrotnie dachował.
Jak podaje BBC, w wyniku tego wypadku wiele osób zostało rannych, a niektórzy z najcięższymi obrażeniami, w tym dziewięcioletnie dziecko z urazem głowy, musieli być transportowani do szpitali za pomocą śmigłowców.
Wypadek autokaru w Brazylii. Reakcje władz
Burmistrz Coité do Noia, Bueno Higino Filho, wyraził głęboki żal z powodu tragedii, nazywając stratę "ogromną".
Władze rozpoczęły dochodzenie w tej sprawie, aby ustalić dokładne przyczyny wypadku. Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują przewrócony autobus oraz działania ekip ratunkowych, które pracują nad udzieleniem pomocy poszkodowanym.
Gubernator stanu Alagoas, Paulo Dantas, ogłosił trzydniową żałobę w związku z tą tragedią, wyrażając solidarność z rodzinami ofiar w mediach społecznościowych.