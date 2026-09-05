Tragedia podczas pokazów lotniczych w Grecji. W katastrofie zginęli piloci

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Dwaj piloci zginęli w katastrofie samolotu F-4 Phantom podczas pokazu lotniczego w pobliżu Aten - podała grecka agencja ANA. Okoliczności tragedii wyjaśnią eksperci, wiadomo jednak, że piloci nie zdołali się katapultować. "W Ministerstwie Obrony Narodowej łączymy się myślami z ich rodzinami i współpracownikami, którym składamy najszczersze kondolencje" - przekazał minister obrony Nikos Dendias.

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Tłum obserwuje ciemne kłęby dymu nad lotniskiem podczas pokazów lotniczych w Grecji, widoczne samoloty i namioty.
W katastrofie samolotu F-4 Phantom podczas pokazów lotniczych w Grecji zginęło dwóch pilotówTHEOPHILE BLOUDANISAFP

W skrócie

  • Dwóch pilotów zginęło w katastrofie samolotu F-4 Phantom podczas pokazów lotniczych pod Atenami.
  • Do wypadku doszło po wykonaniu skrętu przez myśliwiec, który stracił wysokość i uderzył o ziemię, powodując eksplozję.
  • Dalsze pokazy w ramach Athens Flying Week zostały odwołane, a grecki minister obrony udał się na miejsce wypadku.
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Do katastrofy doszło podczas pokazów lotniczych Athens Flying Week zorganizowanych w bazie lotniczej Tanagra pod Atenami.

Tuż po wzniesieniu samolot myśliwsko-bombowy dalekiego zasięgu F-4 Phantom z dwoma pilotami na pokładzie wykonał skręt, po czym nagle stracił wysokość i runął na ziemię w odległości ok. 2 km od Tanagra - podała AFP.

- Wszyscy byliśmy oszołomieni. Nie był w powietrzu dłużej niż trzy minuty - powiedział jeden ze świadków cytowany przez Reuters.

Tragedia podczas pokazów w Grecji. Nie żyją piloci myśliwca

Reporter publicznego greckiego nadawcy stacji ERT przekazał, że piloci nie zdołali się katapultować. Po tym, jak F-4 runął na ziemię doszło do potężnej eksplozji. Agencja ANA potwierdziła, że piloci zginęli na miejscu. Do gaszenia pożaru, który szybko rozprzestrzenił się na pobliski las, kierowano kilka samolotów gaśniczych.

"Wiadomość o śmierci dwóch pilotów greckich sił powietrznych w wypadku podczas Athens Flying Week jest dla nas wszystkich głębokim smutkiem. W Ministerstwie Obrony Narodowej łączymy się myślami z ich rodzinami i współpracownikami, którym składamy najszczersze kondolencje" - skomentował grecki minister obrony Nikos Dendias.

Dendias odwołał podróż do Salonik i wyruszył na miejsce tragedii. Dalsze pokazy w ramach Athens Flying Week zostały odwołane.

Źródło: AFP, Reuters

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