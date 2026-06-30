Do tragedii doszło kilkanaście dni temu w miejscowości Planica w Słowenii. Ksiądz Robert Emeršič odprawiając mszę świętą w jednym z tamtejszych kościołów, został zaatakowany przez osę.

Owad użądlił duchownego, co wywołało u niego silną reakcję alergiczną i nagłe zatrzymanie krążenia - poinformował portal noviny.sk.

Słowenia. Dramatyczna walka o życie księdza

Wszystko działo się na oczach przerażonych wiernych, którzy jako pierwsi ruszyli księdzu na ratunek. W ciągu kilku chwil nabożeństwo przerodziło się w dramatyczną walkę o życie proboszcza. Na miejsce wezwano służby medyczne, jednak mimo wysiłków ratowników życia 51-letniego kapłana nie udało się uratować.

"Z głębokim smutkiem w sercach informujemy, że niespodziewanie odszedł pod Bożą opiekę nasz duszpasterz ksiądz Robert Emeršič" - poinformowali przedstawiciele parafii w mediach społecznościowych.

"Nasz proboszcz Robi zmarł nagle w wyniku reakcji na użądlenie osy. Ta wiadomość uderzyła nas jak grom z jasnego nieba" - dodano.

Słowenia. Śmierć księdza wywołała poruszenie wśród wiernych

Wiadomość o nagłej śmierci księdza poruszyła również wiernych. "Jakby noc zapadła nad naszą wioską... smutek czuć wszędzie" - napisała jedna z parafianek.

Słoweńskie media przypominają, że ksiądz Robert Emeršič pracował w parafii przez wiele lat i "był znany ze swojego aktywnego podejścia do pracy z wiernymi i lokalną społecznością".

Jego współpracownicy podkreślają, że najlepszym sposobem uczczenia jego pamięci jest kontynuowanie działań, które podejmował za życia.





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