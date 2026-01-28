Tragedia podczas lotu. "Zasnęła na ramieniu mamy, już się nie obudziła"

Rachel Green była prawniczką mieszkającą z East Bethel w Minnesocie. W kwietniu 2025 r. zdecydowała się polecieć do Londynu, by zebrać materiały do pisanej przez siebie powieści o Eleonorze Akwitańskiej. Podczas 7,5-godzinnego lotu doszło do tragedii.

"Zasnęła spokojnie w czasie lotu na ramieniu mamy i z nieznanych przyczyn już się nie obudziła" - przekazała w oświadczeniu Roxanne Carney, siostra zmarłej. Świadkowie cytowani przez "Daily Mai" wspominali, że gdy załoga Delta Airlines zorientowała się, że jedna z pasażerek straciła przytomność, zaczęli szukać lekarza na pokładzie, nadając komunikat przez głośnik pokładowy. Mimo prowadzonej reanimacji na pomoc było już za późno.

Rachel Green zmarła nagle podczas lotu. Jaka była przyczyna śmierci?

Sprawę śmierci 44-latki przejął Sąd Koronerski w Londynie. Rolą takiej instytucji jest dokładne wyjaśnienie okoliczności śmierci w przypadku, gdy jej przyczyna nie jest jasna, bądź budzi wątpliwości. Procedura nie wiąże się z postawieniem zarzutów, jedynie z ustaleniem faktów.

Podczas śledztwa, zarówno starsza koroner Lydia Brown, jak i patolog dr Alan Bates zwrócili uwagę, że w organizmie Green wykryto mieszankę środków przepisywanych na receptę. Wśród nich były m.in. leki przeciwdepresyjne, melatonina (stosowana w leczeniu bezsenności) i kannabinoidy, a także niewielkie stężenie alkoholu. Dochodzenie wykazało, że kobieta w przeszłości była pod opieką psychiatry.

Dr Bates podkreślił, że kobieta miała wrodzoną wadę serca, która przy przyjmowanych lekach doprowadziła do jej zgonu. Według ekspertów śmierć kobiety nastąpiła natychmiast.

Śmierć na pokładzie samolotu. Sędzia nie kryła zdziwienia

Podczas procesu siostra kobiety wskazywała, że już wcześniej amerykańscy lekarze informowali Green o niewielkiej wadzie serca, ale nie zlecali jej dodatkowych badań. Carney dziwiła się też, dlaczego przy takiej dolegliwości zastosowano tak inwazyjny schemat leczenia.

- Niestety, wydaje się, że nie dotyczy to całej waszej (amerykańskiej - red.) populacji. Nie jestem tu po to, by krytykować inny system, zwłaszcza w tych niebezpiecznych czasach. Jednak to niezwykłe znaleźć tak wiele różnych leków w jednym organizmie. W USA sprawy wypisywania recept wyglądają zupełnie inaczej - przyznawała sędzia, cytowana przez "Daily Mail".

Roxanne Carney zapowiada, że w hołdzie dla swojej siostry chciałaby dokończyć jej książkę. Uruchomiła też internetowe zbiórki na sfinansowanie nagrobku w Londynie, a także na wsparcie teatru Lakeshore Players w Minnesocie, w którego rozwój była zaangażowana Green.

Hennig-Kloska w "Graffiti" o nazwie partii: Trzeba będzie zmienić Polsat News