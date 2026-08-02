W skrócie Dwa śmigłowce gaśnicze zderzyły się podczas udziału w akcji gaszenia pożarów w Grecji, w pobliżu Aten.

Po kolizji natychmiast zmobilizowano ekipy poszukiwawczo-ratownicze, a informacje na temat odnalezionej załogi są rozbieżne.

Pożary w Grecji nadal się rozprzestrzeniają, zwłaszcza w regionie Porto Germeno, Ejalii i na wyspie Kefalinia, a mieszkańcy niektórych miejsc zostali ewakuowani.

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Do zderzenia dwóch śmigłowców doszło w niedzielę podczas akcji gaszenia pożarów, które trawią Grecję. Maszyny miały ugasić szalejący ogień, który zajął lasy w regionie Psatha na zachód od Aten.

Grecja. Zderzenie strażackich śmigłowców. Leciały gasić pożar

Grecka straż pożarna przekazała w wydanym komunikacie, że "natychmiast zmobilizowano ekipy poszukiwawczo-ratownicze, aby zlokalizować załogę i udzielić jej pomocy". Jednocześnie pojawiają się rozbieżne informacje, co do odnalezienia załogi.

Portal eKathimerini powiadomił, że dwuosobowa załoga jednej z maszyn została już odnaleziona, natomiast państwowa telewizja ERT informowała o odnalezieniu jednej osoby "całej i zdrowej".

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których uchwycono moment zderzenia śmigłowców. Na jednym z nich widać, jak maszyny lecą bardzo blisko siebie, a w pewnym momencie dochodzi do kolizji. Jeden ze śmigłowców natychmiast staje w ogniu, po czym upada w zalesiony teren.

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Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis informował wcześniej o trudnej sytuacji w kraju ze względu na ekstremalne warunki pogodowe. Jak dodał, prędkość wiatru może osiągać nawet 100 km/h.

W komunikacie w mediach społecznościowych szef greckiego rządu podkreślił, że "kiedy wiatr wieje z tak wielką siłą, nawet dziesiątki samolotów, którymi dysponujemy, nie mogą bezpiecznie operować".

Niszczycielskie pożary trawią Grecję

W Grecji szaleją pożary, których rozprzestrzenianie się wspomaga silny wiatr. Agencja AFP, powołując się na tamtejszą straż pożarną, przekazała, że niemal 500 strażaków walczyło z ogniem w okolicach popularnej nadmorskiej miejscowości Porto Germeno. Znajduje się ona około 70 km na północny zachód od stolicy.

Pożary szaleją także w Ejalii na północy Peloponezu oraz na wyspie Kefalinia na Morzu Jońskim.

Mieszkańców Porto Germeno oraz pobliskich wiosek ewakuowano, kiedy w piątek w regionie rozprzestrzenił się kolejny pożar. Lokalne władze powiadomiły, że wiele domów zostało uszkodzonych bądź całkowicie zniszczonych.

Tymczasem premier Grecji podkreślił, że kraj czekają "kolejne trudne dni".

Źródła: AFP, Reuters





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