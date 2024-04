Co najmniej jedna osoba zginęła, a siedem uważa się za zaginione po tym, jak dwa helikoptery japońskiej marynarki wojennej rozbiły się na Pacyfiku na południe od Tokio. Do zdarzenia doszło podczas nocnego lotu szkoleniowego. Zdaniem ministra obrony maszyny mogły zderzyć się ze sobą, zanim runęły do wody. Władze Japonii wysłały w rejon katastrofy okręty i samoloty poszukiwawcze.