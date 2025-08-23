Tragedia podczas budowy mostu w Chinach. Zginęło co najmniej 12 osób

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Co najmniej 12 robotników nie żyje, a cztery osoby uznano za zaginione po zawaleniu się mostu w chińskiej prowincji Qinghai. Zdjęcia przedstawiają rozmiar wypadku - jeden z fragmentów przeprawy zwisa w dół do Rzeki Żółtej (Huang He). Do poszukiwania zaginionych użyto łodzi, robotów i śmigłowca.

W chińskiej prowincji Qinghai zawalił się most. Zginęło co najmniej 12 osób
W chińskiej prowincji Qinghai zawalił się most. Zginęło co najmniej 12 osóbLI ZHANYIAFP

Do tragicznego w skutkach wypadku w Chinach doszło w piątek. Zawaliła się część budowanego mostu kolejowego.

Zginęło 12 robotników, a czterech kolejnych uznano za zaginionych.

Do poszukiwania mężczyzn użyto robotów, śmigłowca oraz łodzi. Na razie akcja nie przyniosła przełomu.

Zobacz również:

Tragiczny wypadek pod Poznaniem
Wielkopolskie

Kobieta zmiażdżona przez autobus. Tragedia koło Poznania

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Chiny. Tragiczny wypadek, runęła część mostu

    Zdjęcia lotnicze ukazują rozmiar wypadku. Środkowa część budowanego mostu, czyli wygięty fragment płyty, zwisa w dół Żółtej Rzeki (Huang He).

    Jak podała telewizja CNN, do wypadku doszło w wyniku napinania stalowej liny, która niespodziewanie pękła.

    Budowana w prowincji Qinghai przeprawa ma mieć 1,6 kilometra długości. Nawierzchnia mostu będzie znajdować się 55 metrów nad rzeką.

    Źródło: CNN

    Zobacz również:

    Zawalił się budowany nad Rzeką Żółtą łukowy most kolejowy w prowincji Qinghai. Ma być najdłuższym tego typu obiektem na świecie. Zdjęcie w tle wykonano podczas budowy w grudniu 2024 roku
    Świat

    Miał być największym takim mostem na świecie. Zawalił się w ułamku sekundy

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski
    Podwyżka akcyzy i podatku cukrowego. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': Szukają pieniędzy w kieszeniach PolakówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze