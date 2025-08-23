Tragedia podczas budowy mostu w Chinach. Zginęło co najmniej 12 osób

Co najmniej 12 robotników nie żyje, a cztery osoby uznano za zaginione po zawaleniu się mostu w chińskiej prowincji Qinghai. Zdjęcia przedstawiają rozmiar wypadku - jeden z fragmentów przeprawy zwisa w dół do Rzeki Żółtej (Huang He). Do poszukiwania zaginionych użyto łodzi, robotów i śmigłowca.