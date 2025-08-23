Tragedia podczas budowy mostu w Chinach. Zginęło co najmniej 12 osób
Co najmniej 12 robotników nie żyje, a cztery osoby uznano za zaginione po zawaleniu się mostu w chińskiej prowincji Qinghai. Zdjęcia przedstawiają rozmiar wypadku - jeden z fragmentów przeprawy zwisa w dół do Rzeki Żółtej (Huang He). Do poszukiwania zaginionych użyto łodzi, robotów i śmigłowca.
Do tragicznego w skutkach wypadku w Chinach doszło w piątek. Zawaliła się część budowanego mostu kolejowego.
Zginęło 12 robotników, a czterech kolejnych uznano za zaginionych.
Do poszukiwania mężczyzn użyto robotów, śmigłowca oraz łodzi. Na razie akcja nie przyniosła przełomu.
Chiny. Tragiczny wypadek, runęła część mostu
Zdjęcia lotnicze ukazują rozmiar wypadku. Środkowa część budowanego mostu, czyli wygięty fragment płyty, zwisa w dół Żółtej Rzeki (Huang He).
Jak podała telewizja CNN, do wypadku doszło w wyniku napinania stalowej liny, która niespodziewanie pękła.
Budowana w prowincji Qinghai przeprawa ma mieć 1,6 kilometra długości. Nawierzchnia mostu będzie znajdować się 55 metrów nad rzeką.
Źródło: CNN