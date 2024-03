Tragedia na wycieczkowcu. Nie żyją dwie osoby

Bahamy: Dramat na wycieczkowcu. Nie żyje dwóch członków załogi

"Doszło do przypadkowego uwolnienia pary w pomieszczeniu inżynieryjnym , co niestety spowodowało śmierć dwóch członków załogi" - podano. Sprawą zajmują się śledczy. Dane zmarłych nie zostały upublicznione.

Pożar na wycieczkowcu. W statek uderzył piorun

To nie jedyny incydent, do którego doszło w porcie na Bahamach. Do Half Moon Cay zawinął również inny wycieczkowiec. W sobotę na "Carnival Freedom", należącym do linii Carnival Cruise, doszło do pożaru. Prawdopodobnie na skutek uderzenia pioruna zapalił się komin statku. Ogień został ugaszony przez załogę. Nikt nie odniósł obrażeń.