W skrócie 16-latek we Włoszech spowodował śmiertelny wypadek, uciekając samochodem przed policją.

Ofiarą wypadku został 16-letni pasażer siedzący na tylnym siedzeniu.

W pojeździe podróżowało pięciu nastolatków, a wszyscy mieli we krwi stężenie alkoholu powyżej dopuszczalnego limitu.

Samochód marki Renault Megane był zarejestrowany na obywatela Polski i wyposażony w polskie tablice rejestracyjne, nie figurował jako kradziony.

Miasto Orta Nova jest pogrążone w żałobie po tragedii. Trwa ustalanie właściciela pojazdu przez służby Włoch i Polski.

Miasto Orta Nova we włoskim regionie Apulia opłakuje śmierć 16-latka. Chłopak zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Za kierownicą siedział jego rówieśnik.

Agencja ANSA relacjonuje szczegóły tragedii. W nocy za samochodem marki Renault Magane z pięcioma osobami w środku ruszył policyjny pościg. Kierowca wcześniej zignorował wezwanie do zatrzymania się.

Pościg trwał około trzech kilometrów. Ostatecznie pojazd wpadł w poślizg, uderzył w barierkę i dachował. Nie doszło do kontaktu z radiowozem.

Czwórka nastolatków, w tym kierowca, odnieśli niewielkie obrażenia. Zmarł 16-letni Andrea, który siedział na tylnym siedzeniu.

"Badania wykazały, że u wszystkich pięciu nastolatków (mieli od 14 0d 16 lat) poziom alkoholu we krwi przekraczał dopuszczalny limit" - podała ANSA.

Zniszczony samochód Renault Megane posiada polskie tablice rejestracyjne oraz jest zarejestrowany na obywatela Polski. Pojazd nie był zgłoszony jako kradziony.

Włoska policja nie znalazła w środku dokumentów własności. Między państwami trwa wymiana informacji celem skontaktowania się z właścicielem auta.

17-tysięczne miasto Orta Nova jest pogrążone w żałobie. - Czujemy potrzebę zatrzymania się i refleksji. Ta historia wzywa nas wszystkich - instytucje, rodziny, szkoły i społeczeństwo obywatelskie - do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności edukacyjnej wobec nowych pokoleń - mówił burmistrz Domenico Di Vito.

- Żaden pośpiech, żadne wyzwanie, żadna chwila beztroski nie są warte ceny przerwanego życia - dodał, wspominając tragiczny wypadek z udziałem nastolatków.

Nauczyciel zmarłego 16-latka opisał go jako osobę "żywą, uśmiechniętą i pogodną". - Miał tyle marzeń. Zawsze mi mówił, że po ukończeniu szkoły chce zostać w rodzinnym mieście i coś tu osiągnąć. Był chłopcem pełnym zapału - podkreślił.

Źródło: ANSA





