Tragedia na wakacjach w Chorwacji. Nie żyje pięciolatka

Podczas rodzinnych wakacji w Chorwacji doszło do tragedii. Dziewczynka pochodząca z Czech źle się poczuła podczas wyjazdu z rodzicami. We wtorkowy wieczór miała trafić do szpitala na badania, jednak tego samego dnia wróciła do apartamentu. Jej stan pogorszył się w środę. Mimo reanimacji dziecka nie udało się uratować - dziewczynka zmarła na oczach rodziców. Nie wiadomo co było przyczyną śmierci, tamtejsza prokuratura zleciła sekcję zwłok.