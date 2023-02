Niemcy. 10-latek zabity przez pociąg. Młodszy chłopiec walczy o życie

Jak przekazały niemieckie służby. 10-latek zmarł na miejscu. Z kolei dziewięcioletni chłopiec walczy o życie w szpitalu w Recklinghausen.

Do akcji poszukiwawczej wysłano 35 strażaków, którzy zostali ulokowani na kilkusetmetrowym odcinku. W akcji brały również udział drony i psy tropiące, które miały pomóc w poszukiwanych rannych.

- To po prostu straszne, co się tutaj stało i można mieć tylko nadzieję, że rodzice będą mieli siłę, by przezwyciężyć to wielkie nieszczęście - mówił w rozmowie z mediami Herbert Reul, szef MSW landu Nadrenii Północnej-Westfalii.