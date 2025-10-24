Tragedia na stacji kolejowej w Ukrainie. Mężczyzna detonował granat

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Cztery osoby nie żyją, a 12 zostało przewiezionych do szpitala. To bilans tragicznego zdarzenia na jednej z ukraińskich stacji kolejowych w Owruczu. Według wstępnych ustaleń mężczyzna - w czasie gdy strażnicy graniczni sprawdzali dokumenty - odpalił ładunek wybuchowy.

Tragiczne zdarzenie na dworcu kolejowym w Ukrainie. Mężczyzna odpalił ładunek wybuchowy
Tragiczne zdarzenie na dworcu kolejowym w Ukrainie. Mężczyzna odpalił ładunek wybuchowyPolicja obwodu żytomierskiegofacebook.com

W skrócie

  • Na ukraińskiej stacji kolejowej w Owruczu doszło do wybuchu granatu, w wyniku którego zginęły cztery osoby, a dwanaście zostało rannych.
  • Sprawcą był 23-letni mieszkaniec Charkowa, który zginął podczas transportu karetką.
  • Władze wszczęły śledztwo w sprawie zabójstwa oraz nielegalnego posiadania materiałów wybuchowych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na terenie obwodu żytomierskiego - położonego przy granicy z Białorusią - od godz. 10:50 (około 11:50 czasu w Polsce) trwają działania saperów, ratowników medycznych i funkcjonariuszy z kryminalnego wydziału lokalnej policji.

Jak informuje rzecznik komendy obwodowej, na peronie dworca kolejowego w mieście Owrucz nastąpiła eksplozja. Według ustaleń agencji Unian był to najprawdopodobniej wybuch granatu.

Ukraina. Wielu rannych po wybuchu na dworcu kolejowym. Są ofiary

Zginęły cztery osoby - 23-letni sprawca zdarzenia pochodzący z Charkowa, a także trzy kobiety w wieku 29, 58 i 82 lat. Jedna z ofiar była strażnikiem granicznym.

Zobacz również:

Generał Siergiej Lipowoj o trafieniu drona w budynek mieszkalny pod Moskwą
Wojna w Ukrainie

Dron uderzył pod Moskwą. Rosyjski generał szuka wyjaśnień

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Rannych jest z kolei 12 osób. Wszyscy zostali zabrani do szpitala. "Wśród nich znajduje się dwóch żołnierzy oraz dziesięciu cywilów. (…) Osoba, która wysadziła ładunek, zginęła w karetce" - podaje Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

    Wybuch nastąpił w momencie, kiedy pracownicy linii kolejowych sprawdzali dokumenty pasażerów przed ich wejściem do pociągu.

    Eksplozja na dworcu. Ukraińska policja wszczęła śledztwo

    "Wstępnie ustalono, że mężczyzna dokonujący rozboju był mieszkańcem Charkowa i niedawno został zatrzymany za próbę naruszenia granicy państwowej na jej zachodnim odcinku" - informują strażnicy graniczni.

    Policja wszczęła śledztwo w kierunku podejrzenia o zabójstwo z premedytacją, narażenia życia funkcjonariuszy organów ścigania i członków formacji publicznych, w tym żołnierzy, a także nielegalnego posługiwania się bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi.

    Źródła: Unian, Suspilne, Państwowa Służba Graniczna Ukrainy

    Zobacz również:

    Wojna w Ukrainie. Dramatyczny apel zmobilizowanego Uzbeka
    Wojna w Ukrainie

    Znalazł nową pracę i trafił na front. Dramatyczny apel, "powiem wszystko"

    Dawid Zdrojewski
    Dawid Zdrojewski
    "Komedia, która nas ośmiesza". Bosak uderza w SikorskiegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze