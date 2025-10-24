Tragedia na stacji kolejowej w Ukrainie. Mężczyzna detonował granat
Cztery osoby nie żyją, a 12 zostało przewiezionych do szpitala. To bilans tragicznego zdarzenia na jednej z ukraińskich stacji kolejowych w Owruczu. Według wstępnych ustaleń mężczyzna - w czasie gdy strażnicy graniczni sprawdzali dokumenty - odpalił ładunek wybuchowy.
W skrócie
- Na ukraińskiej stacji kolejowej w Owruczu doszło do wybuchu granatu, w wyniku którego zginęły cztery osoby, a dwanaście zostało rannych.
- Sprawcą był 23-letni mieszkaniec Charkowa, który zginął podczas transportu karetką.
- Władze wszczęły śledztwo w sprawie zabójstwa oraz nielegalnego posiadania materiałów wybuchowych.
Na terenie obwodu żytomierskiego - położonego przy granicy z Białorusią - od godz. 10:50 (około 11:50 czasu w Polsce) trwają działania saperów, ratowników medycznych i funkcjonariuszy z kryminalnego wydziału lokalnej policji.
Jak informuje rzecznik komendy obwodowej, na peronie dworca kolejowego w mieście Owrucz nastąpiła eksplozja. Według ustaleń agencji Unian był to najprawdopodobniej wybuch granatu.
Ukraina. Wielu rannych po wybuchu na dworcu kolejowym. Są ofiary
Zginęły cztery osoby - 23-letni sprawca zdarzenia pochodzący z Charkowa, a także trzy kobiety w wieku 29, 58 i 82 lat. Jedna z ofiar była strażnikiem granicznym.
Rannych jest z kolei 12 osób. Wszyscy zostali zabrani do szpitala. "Wśród nich znajduje się dwóch żołnierzy oraz dziesięciu cywilów. (…) Osoba, która wysadziła ładunek, zginęła w karetce" - podaje Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.
Wybuch nastąpił w momencie, kiedy pracownicy linii kolejowych sprawdzali dokumenty pasażerów przed ich wejściem do pociągu.
Eksplozja na dworcu. Ukraińska policja wszczęła śledztwo
"Wstępnie ustalono, że mężczyzna dokonujący rozboju był mieszkańcem Charkowa i niedawno został zatrzymany za próbę naruszenia granicy państwowej na jej zachodnim odcinku" - informują strażnicy graniczni.
Policja wszczęła śledztwo w kierunku podejrzenia o zabójstwo z premedytacją, narażenia życia funkcjonariuszy organów ścigania i członków formacji publicznych, w tym żołnierzy, a także nielegalnego posługiwania się bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi.
