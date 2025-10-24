W skrócie Na ukraińskiej stacji kolejowej w Owruczu doszło do wybuchu granatu, w wyniku którego zginęły cztery osoby, a dwanaście zostało rannych.

Sprawcą był 23-letni mieszkaniec Charkowa, który zginął podczas transportu karetką.

Władze wszczęły śledztwo w sprawie zabójstwa oraz nielegalnego posiadania materiałów wybuchowych.

Na terenie obwodu żytomierskiego - położonego przy granicy z Białorusią - od godz. 10:50 (około 11:50 czasu w Polsce) trwają działania saperów, ratowników medycznych i funkcjonariuszy z kryminalnego wydziału lokalnej policji.

Jak informuje rzecznik komendy obwodowej, na peronie dworca kolejowego w mieście Owrucz nastąpiła eksplozja. Według ustaleń agencji Unian był to najprawdopodobniej wybuch granatu.

Ukraina. Wielu rannych po wybuchu na dworcu kolejowym. Są ofiary

Zginęły cztery osoby - 23-letni sprawca zdarzenia pochodzący z Charkowa, a także trzy kobiety w wieku 29, 58 i 82 lat. Jedna z ofiar była strażnikiem granicznym.

Rannych jest z kolei 12 osób. Wszyscy zostali zabrani do szpitala. "Wśród nich znajduje się dwóch żołnierzy oraz dziesięciu cywilów. (…) Osoba, która wysadziła ładunek, zginęła w karetce" - podaje Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

Wybuch nastąpił w momencie, kiedy pracownicy linii kolejowych sprawdzali dokumenty pasażerów przed ich wejściem do pociągu.

Eksplozja na dworcu. Ukraińska policja wszczęła śledztwo

"Wstępnie ustalono, że mężczyzna dokonujący rozboju był mieszkańcem Charkowa i niedawno został zatrzymany za próbę naruszenia granicy państwowej na jej zachodnim odcinku" - informują strażnicy graniczni.

Policja wszczęła śledztwo w kierunku podejrzenia o zabójstwo z premedytacją, narażenia życia funkcjonariuszy organów ścigania i członków formacji publicznych, w tym żołnierzy, a także nielegalnego posługiwania się bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi.

Źródła: Unian, Suspilne, Państwowa Służba Graniczna Ukrainy

