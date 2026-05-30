W skrócie 67-letnia polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj na Słowacji.

Kobieta oddzieliła się od grupy w wąwozie Piecky i nie udało się nawiązać z nią ponownego kontaktu.

Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w rejonie Wielkiego Wodospadu i przetransportowali je do miejscowości Hrabuszice.

67-letnia kobieta w piątek około godz. 9 odłączyła się od grupy w wąwozie Piecky. Jej towarzysze mieli pokonać trasę i wrócić tym samym, jedynym szlakiem.

"Kobieta nie odważyła się przejść na kolejny odcinek szlaku turystycznego, zabezpieczony środkami technicznymi" - podano w komunikacie Horskiej Zachrannej Służby.

Po rozstaniu nie udało się nawiązać z kobietą kontaktu telefonicznego. Zawiadomiono policję, która zwróciła się do HZS o pomoc w poszukiwaniach.

Słowacja. Poszukiwania 67-letniej Polki

W akcji uczestniczyło siedmiu ratowników ze Słowackiego Raju, dwóch specjalistów wyposażonych w drona z urządzeniem do lokalizowania telefonów komórkowych oraz trzech przewodników z psami tropiącymi.

W działania zaangażowano również służby policyjne odpowiedzialne za ustalanie danych lokalizacyjnych.

Po jakimś czasie ratownicy odnaleźli ciało kobiety. "Ratownikom górskim udało się ostatecznie odnaleźć ciało kobiety bez oznak życia, leżące w stromych klifach wąwozu, w rejonie Wielkiego Wodospadu" - czytamy w komunikacie.

Zwłoki przetransportowano do miejscowości Hrabuszice.





