Tragedia na rajskiej wyspie. Matka rzuciła się, by ratować synów

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

36-letnia kobieta z Wielkiej Brytanii zginęła na Bahamach po tym, gdy rzuciła się do wody ratować tonących synów. Chłopców udało się ocalić, ale kobieta zmarła. Lokalna policja zapowiedziała wszczęcie śledztwa.

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Widok na wybrzeże wyspy Bimini na Bahamach, miejsce zdarzenia, w którym zginęła brytyjska turystka.
Tragedia na rajskiej wyspie. Kobieta rzuciła się ratować dzieci, zdj. ilustracyjne wirestock123RF/PICSEL

W skrócie

  • 36-letnia Brytyjka zginęła na Bahamach, próbując ratować swoich tonących synów, których porwał silny prąd w pobliżu wyspy Bimini.
  • Mąż kobiety w mediach społecznościowych pożegnał żonę, podkreślając, że zginęła jak bohaterka, ratując swoje dzieci przed niebezpieczeństwem.
  • Lokalna policja wszczęła śledztwo w sprawie śmierci kobiety, lecz wstępne ustalenia wskazują, że do tragedii nie przyczyniły się osoby trzecie.
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Do tragicznego zdarzenia doszło w pobliżu południowego krańca wyspy Bimini.

Z relacji męża kobiety wynika, że Brytyjka rzuciła się z łodzi do wody, ponieważ silny prąd porwał jej synów. Chłopców udało się uratować, ale 36-latka zniknęła pod powierzchnią wody.

Bahamy. Nie żyje 36-letnia Brytyjka, ratowała synów

Kobietę udało się później wydostać z wody i przetransportować do przystani promowej, gdzie przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Jej życia nie udało się uratować.

"Nigdy się z tym nie pogodzę; była moją bratnią duszą, moją miłością z dzieciństwa, jedyną taką osobą. Była fundamentem całej naszej rodziny i siłą, która nas wszystkich jednoczyła" - przekazał jej mąż w mediach społecznościowych.

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"Moi chłopcy musieli być świadkami czegoś, czego nikt - w żadnym wieku - nigdy nie powinien oglądać, ale wiedzą, że mama zginęła jako prawdziwa bohaterka" - dodał.

Rodzina przybyła na Bahamy najprawdopodobniej w celach turystycznych. 36-latka pochodziła ze Stapleford w brytyjskim hrabstwie Nottinghamshire.

Śmierć turystki na Bahamach. Zapowiedziano śledztwo

W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych policja Bahamów, otwiera się w nowym oknie poinformowała, że we wtorek, tuż po godzinie 10 czasu lokalnego, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o znalezieniu nieprzytomnej kobiety przy przystani promowej North Bimini.

Dodano, że po tym, jak kobietę porwał prąd, została ona wyciągnięta z wody i przetransportowana do przystani, gdzie podjęto próbę reanimacji.

Następnie ofiarę przewieziono do lokalnej placówki medycznej, gdzie stwierdzono zgon - przekazała policja. Służby zapowiedziały przeprowadzenie sekcji zwłok, zaznaczając jednocześnie, że "nic nie wskazuje na udział osób trzecich".

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał, że "ich myśli są z rodziną zmarłej", pozostają także w kontakcie z policją z Bahamów i zapewniają wsparcie najbliższym 36-latki.

Źródło: BBC

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