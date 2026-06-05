W skrócie 49 osób zmarło z pragnienia po awarii ciężarówki na Saharze w trakcie powrotu z religijnego święta w Mali.

Dwie osoby przeżyły, docierając do źródła wody i powiadamiając lokalne władze o tragedii, która wydarzyła się ponad 80 km na zachód od Assamaki.

Ekipa ratunkowa podczas akcji natknęła się na inny zepsuty pojazd i uratowała 60 osób, które przez trzy dni czekały na pomoc na pustyni.

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Do tragicznej w skutkach awarii doszło na jednym z odizolowanych dystryktów Sahary leżącym na terenie Nigru. Jak przekazała agencja AFP, powołując się na informacje przekazane przez lokalne władze, zmarli należeli do grupy powracającej z Mali z muzułmańskiego Święta Ofiarowania.

49 osób "zmarło z pragnienia w odległym miejscu, ponad 80 kilometrów na zachód od Assamaki" - poinformowano w oświadczeniu. Assamaka jest głównym przejściem granicznym między Nigrem a Algierią, znajdującym się również blisko granicy z Mali. Zmarli zostali pochowani w zbiorowych grobach.

"W pułapce wrogiego środowiska". Śmierć z pragnienia na Saharze

"Pozbawieni wody i niezdolni do naprawy pojazdu, mimo wysiłków kierowcy, jego pomocników i pasażerów, podróżni znaleźli się w pułapce w sercu wrogiego środowiska, w którym ekstremalne temperatury i brak punktów zaopatrzenia sprawiają, że przetrwanie jest niezwykle trudne" - przekazały władze prowincji Agadez.

O tragedii poinformowały dwie osoby, którym udało się przeżyć po przejściu ponad 50 kilometrów do pobliskiego źródła wody, a następnie przekazać informacje lokalnym władzom prowincji. Według relacji "The Sun" istnieją obawy, że wiele ofiar może nadal nie zostać odnalezionych, gdyż w ciężarówce miało znajdować się około 100 pasażerów.

Ekipa ratunkowa wysłana przez władze, podczas akcji znalazła też inny zepsuty pojazd, dzięki czemu udaremniła kolejną tragedię. Ok. 60 km od Assamaki zostało znalezionych 60 podróżujących, którzy z powodu awarii akumulatora spędzili na pustyni trzy dni.

AFP wskazuje, że strefa pustynna w tej części Sahary jest znanym punktem tranzytowym dla migrantów, którzy chcą dostać się z krajów afrykańskich do Europy. Wielu z nich zmarło z pragnienia lub głodu.

Źródło: AFP





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