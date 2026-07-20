W skrócie Samochód zarejestrowany w Polsce potrącił śmiertelnie 59-letnią kobietę na przejściu dla pieszych w Paryżu, jadąc z prędkością 100 km/h.

Policja zatrzymała dwie osoby, trzecia zbiegła i trwa jej poszukiwanie, a śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa drogowego.

Nie wiadomo, kto kierował pojazdem. Niewykluczone, że został wypożyczony.

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Do tragedii doszło w jednej z najbardziej ruchliwych dzielnic Paryża w niedzielę rano. Według ustaleń "Le Parisien" kierowca Audi RS3 pędził 100 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Następnie na przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania bulwaru Opera i ulicy Danielle Casanova auto potrąciło 59-latkę przechodzącą na pasach. Jej życia nie udało się uratować.

Wypadek w Paryżu z udziałem samochodu z Polski. Policja szuka zbiega

Sprawca zdarzenia uciekł, nie udzieliwszy pomocy ofierze - potwierdziła stacja TF1 Info u prokuratury. Kilka minut później śledczy zdołali zatrzymać dwie osoby, które brały udział w wypadku, natomiast trzecia zbiegła i jest poszukiwania.

Wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa drogowego przez kierowcę, popełnionego przy co najmniej dwóch okolicznościach obciążających - umyślnego spowodowania winy i ucieczki z miejsca zdarzenia. Jednakże na ten moment nie wiadomo, kto kierował samochodem.

Francuskie media podają, że w aucie znaleziono środki odurzające. Prokuratura nie ujawniła, czy zatrzymani zostali poddani testom na obecność tych substancji w organizmie.

Francuzi coraz chętniej wypożyczają samochody z Polski

Choć źródła zbliżone do organów ścigania potwierdziły redakcji "Le Parisien", że Audi RS3 jest zarejestrowane w Polsce, nie ma informacji, że sprawcą był Polak. Niewykluczone, że samochód został wypożyczony.

Według portalu CNews w ostatnich latach wzrosła liczba Francuzów wypożyczających luksusowe lub szybkie samochody z Polski, gdzie oferowane są zdecydowanie korzystniejsze stawki.

"Oprócz korzystania z bardzo konkurencyjnych stawek, (kierowcy we Francji - red.) mają także tę przewagę, że unikają kar i potrącenia punktów w przypadku wykroczenia" - podano.

Źródła: "Le Parisien", TF1 Info, France Info





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