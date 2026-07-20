Tragedia na przejściu dla pieszych w Paryżu. Auto zarejestrowano w Polsce
Samochód zarejestrowany w Polsce pędził 100 km/h ulicami Paryża - podały francuskie media. Kierowca śmiertelnie potrącił 59-latkę na przejściu dla pieszych. Zatrzymano dwie osoby, jedna zbiegła. Policja wszczęła śledztwo w sprawie "zabójstwa drogowego". Nie wiadomo jednak, kto kierował.
W skrócie
- Samochód zarejestrowany w Polsce potrącił śmiertelnie 59-letnią kobietę na przejściu dla pieszych w Paryżu, jadąc z prędkością 100 km/h.
- Policja zatrzymała dwie osoby, trzecia zbiegła i trwa jej poszukiwanie, a śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa drogowego.
- Nie wiadomo, kto kierował pojazdem. Niewykluczone, że został wypożyczony.
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Do tragedii doszło w jednej z najbardziej ruchliwych dzielnic Paryża w niedzielę rano. Według ustaleń "Le Parisien" kierowca Audi RS3 pędził 100 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Następnie na przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania bulwaru Opera i ulicy Danielle Casanova auto potrąciło 59-latkę przechodzącą na pasach. Jej życia nie udało się uratować.
Wypadek w Paryżu z udziałem samochodu z Polski. Policja szuka zbiega
Sprawca zdarzenia uciekł, nie udzieliwszy pomocy ofierze - potwierdziła stacja TF1 Info u prokuratury. Kilka minut później śledczy zdołali zatrzymać dwie osoby, które brały udział w wypadku, natomiast trzecia zbiegła i jest poszukiwania.
Wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa drogowego przez kierowcę, popełnionego przy co najmniej dwóch okolicznościach obciążających - umyślnego spowodowania winy i ucieczki z miejsca zdarzenia. Jednakże na ten moment nie wiadomo, kto kierował samochodem.
Francuskie media podają, że w aucie znaleziono środki odurzające. Prokuratura nie ujawniła, czy zatrzymani zostali poddani testom na obecność tych substancji w organizmie.
Francuzi coraz chętniej wypożyczają samochody z Polski
Choć źródła zbliżone do organów ścigania potwierdziły redakcji "Le Parisien", że Audi RS3 jest zarejestrowane w Polsce, nie ma informacji, że sprawcą był Polak. Niewykluczone, że samochód został wypożyczony.
Według portalu CNews w ostatnich latach wzrosła liczba Francuzów wypożyczających luksusowe lub szybkie samochody z Polski, gdzie oferowane są zdecydowanie korzystniejsze stawki.
"Oprócz korzystania z bardzo konkurencyjnych stawek, (kierowcy we Francji - red.) mają także tę przewagę, że unikają kar i potrącenia punktów w przypadku wykroczenia" - podano.
Źródła: "Le Parisien", TF1 Info, France Info