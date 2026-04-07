Tragedia na przejeździe kolejowym we Francji. Polak w rękach policji

Maria Kosiarz

Polski kierowca ciężarówki, która zderzyła się we wtorek rano z pociągiem dużych prędkości TGV na przejeździe kolejowym we Francji, został zatrzymany - poinformowała agencja AFP. W wypadku zginął 56-letni maszynista. 16 osób zostało rannych, w tym dwie doznały poważnych obrażeń ciała. Naszemu rodakowi postawiono poważne zarzuty.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
W skrócie

  • Polski kierowca ciężarówki został zatrzymany po zderzeniu z pociągiem TGV na przejeździe kolejowym w Bully-les-Mines.
  • W wypadku zginął 56-letni maszynista, a 16 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko.
  • Prezes SNCF Jean Castex poinformował, że ruch kolejowy na tej linii zostanie całkowicie wstrzymany przez co najmniej tydzień.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Francuska prokuratura poinformowała we wtorek o zatrzymaniu polskiego kierowcy ciężarówki, który zderzył się z pociągiem TGV na przejeździe kolejowym w miejscowości Bully-les-Mines.

30-letni Polak został aresztowany za "umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa". Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu drogowym.

Tragedia na torach we Francji. Kierowca z Polski aresztowany

Do kolizji doszło we wtorek we wczesnych godzinach porannych. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, uderzenie pociągu jadącego z prędkością około 130-140 km/h było tak silne, że "mobilny most wojskowy" przewożony przez kierowcę ciężarówki, został wyrzucony na odległość około 10 metrów.

Pociąg, z którym zderzył się 30-latek, przewoził 243 osoby. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 16 pasażerów, w tym dwóch zostało ciężko rannych. 56-letni maszynista, którego funkcjonariusze opisali jako doświadczonego profesjonalistę, zginął na miejscu.

Jak przekazało źródło wojskowe agencji AFP, ciężarówka przewoziła "mobilny most wojskowy", który był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych w Belgii.

Wypadek na przejeździe kolejowym we Francji. Nie żyje maszynista, 16 osób rannych

Cywilny kierowca ciężarówki został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa. Agencja AFP nie podała, czy obywatel Polski był już wcześniej karany.

Burmistrz pobliskiego miasta Mazingarbe Laurent Poissant ocenił, że skala tragedii mogłaby być jeszcze większa, jednak "na szczęście" pociąg nie jechał z maksymalną prędkością.

Na miejsce wypadku skierowano ponad 80 strażaków oraz dziesiątki policjantów, którzy przeprowadzili oględziny zmiażdżonego przodu pociągu.

Prezes Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF) Jean Castex oświadczył, że wskutek wypadku ruch kolejowy na tej linii zostanie całkowicie wstrzymany przez co najmniej tydzień.

Źródło: AFP

Brak wczesnej interwencji medycznej nas zabija. Jak uratować zdrowie Polaków?Polsat News

Najnowsze